“Te voy a mat*r, pichón”: así vive en la cárcel el acusado de asesinar a Catalina Gutiérrez

Te voy a matar pichón”, le habría dicho un preso del penal de Bouwer a Néstor Aguilar Soto, el joven de 21 años detenido por el femicidio de Catalina Gutiérrez su compañera en la facultad de Arquitectura de la UNC, a quien presuntamente estranguló hasta matarla en la ciudad de Córdoba. Mientras espera a ser indagado por el fiscal de la causa, José Alberto Mana, el acusado pasa sus días aislado en el sector de enfermería de la cárcel más importante de la provincia. En la cárcel de Bouwer, por ejemplo, se encuentra preso Leonardo Cositorto, el líder de Generación Zoe.

Sin embargo, estar separado del resto de los reclusos no fue suficiente para que uno de ellos lograra acercarse para presuntamente amenazarlo de muerte y advertirle que “se encuentra muy solo”. El episodio, según denunció su abogado Gastón Schöenfeld ante la Justicia, ocurrió el martes mientras Aguilar Soto se dirigía a atender una videollamada.

“El Servicio Penitenciario estableció de forma transitoria que él sea alojado ahí hasta definir su lugar definitivo en otro sector, en un pabellón común, con las garantías del caso para el proceso y para nuestro defendido. Lo cierto es que están verificando la posibilidad de alojarlo en un sector donde donde haya personas con bajo nivel de peligrosidad”, dijo el letrado en diálogo con un medio de comunicación.

La amenaza de muerte -relató el abogado- ocurrió mientras atendía la videollamada y después de terminarla. Primero, a cierta distancia, el preso en cuestión le dijo que lo iba a matar. Aguilar Soto alcanzó a leer sus labios. Luego, una vez finalizada la comunicación, el presunto femicida se cruzó con la misma persona y mantuvo un diálogo breve pero violento.

Las amenazas

“¿No estarás muy solo pichón? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás parando? ¿Dónde estás alojado?”, le preguntó el recluso a Aguilar Soto. El joven trató de evitar responderle y le dijo que “no tenía importancia” en qué sector estaba preso. Segundo después, le dijo que lo iba asesinar.

“Si bien esto puede suceder de manera habitual, es importante realizar la denuncia correspondiente y poner en conocimiento de las autoridades en virtud de que este es el el inicio de esta causa y por ende el inicio de su alojamiento dentro de Bouwer”, comentó el abogado.

Más allá de las amenazas y del hecho de estar detenido, Schöenfeld dio detalles de cómo pasa los clientes y dijo que hoy está de mejor estado anímico de cuando fue detenido. Además, ya recibió dos veces la visita de su mamá, funcionaria municipal en Bariloche, y su padrastro. Fue el lunes y el martes. El primer encuentro fue a través de una cabina y sin contacto físico.

“No puedo decir que está bien, pero viene mejorando porque también recibe acompañamiento de un asistente social y de una psicóloga dentro del penal, independientemente de que a la madre lo ha visto”, indicó el defensor.

La rutina de ejercicios dentro de la cárcel

Además de los trámites legales y de sólo compartir tiempo con el personal de la cárcel, Aguilar Soto también tiene tiempo para seguir con sus rutinas de ejercicios de calistenia.

Según detalló su abogado, el acusado de matar a Catalina mantenía un estricto control de su alimentación y cuidaba su cuerpo. Para ello, comenzó desde enero de este año a someterse a baños de agua fría que lo ayudaban para mantenerse, según él mismo, en buen estado físico.

En ese sentido, el letrado reveló que Aguilar Soto logró mantener ese hábito en los casi siete días que lleva preso en Bouwer y se baña con agua helada en las duchas como parte de su rutina deportiva. No ha tenido inconvenientes en hacerlo detrás de las rejas. Además, le dieron libros de arquitectura que aprovecha para leer durante su tiempo libre. También cuenta por ahora con medidas de protección para evitar algún tipo de ataque.

“Sé que mantiene contacto con funcionarios del Servicio Penitenciario, quienes le han ofrecido mate y libros de arquitectura. Se encuentra de alguna manera acompañado para que el fiscal también pueda cumplir los fines del proceso, es decir, para que no se produzca un final trágico o un desenlace indeseado”, agregó el defensor.

Ayer, el fiscal Mana confirmó a este medio que citará a indagatoria al acusado, quien se encuentra detenido luego de haber confesado el crimen.

El joven de 21 años será llamado para declarar ante las autoridades judiciales la próxima semana, aunque aún no se definió el día. La fecha exacta se conocería en breve, cuando el imputado por homicidio agravado por alevosía y por mediar violencia de género sea notificado.

Sin embargo, Schöenfeld dijo a un medio hoy que hasta esta mañana su cliente todavía no había sido citado por la Justicia.

“Todavía no lo citaron. Sí logramos acelerar el proceso al decirle a la Fiscalía que él no va a prestar colaboración en la pericia interdisciplinaria que se va a realizar mañana a las 11:00. Pero lo cierto es que una vez concluida esa pericia, nos van a notificar de la fecha”, adelantó el letrado.

Se trata de una pericia psicológica y psiquiátrica -dijo- que se realizaría en un solo acto. “En este caso se va a realizar solamente en términos formales porque no va a prestar colaboración nuestro defendido”, informó el letrado.

La explicación es porque consideran que someterse a esta pericia sin conocer aún las actuaciones del expediente, que está bajo secreto de sumario, sería perjudicial para su defensa.

“Lo cierto es que las pruebas o los medios probatorios que recaba la Fiscalía tienden a acreditar la postura de cargos, no la postura de descargo, motivo por el cual básicamente prestar colaboración a una pericia, en este caso una pericia interdisciplinaria, en realidad sería en otras palabras, no acogerse al derecho a no declarar en contra de sí mismo”, explicó.