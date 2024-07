Intensa búsqueda de un hombre de 39 años

La fiscal penal Analía Adet Figueroa, subrogante en Fiscalía Penal 6, activó protocolo de búsqueda para dar con el paradero de un hombre de 39 años, identificado como Pedro Feliciano Campos, quien falta a su hogar en barrio La Paz de la ciudad de Salta, desde el pasado 20 de julio.

La denuncia fue realizada el día 22 de julio por la hermana, quien manifestó que tomó conocimiento por su pareja de que, al ir a la casa donde residen su padre y su hermano, este último no se encontraba allí.

El padre del hombre buscado declaró que la tarde del 20 de julio, mientras almorzaban en su casa, su hijo le pidió que lo llevara al Estadio Padre Martearena, pero él respondió que no podía. Llegada la noche, cenaron juntos y el progenitor se retiró a dormir. Al despertar a las 3 de la madrugada, notó que su hijo no estaba en la casa y que sus pertenencias estaban en su habitación. Es por esto que supone que su hijo no llevaba tarjeta Saeta ni abrigo y manifestó desconocer qué ropa llevaba puesta.

Se solicita la colaboración de la comunidad para dar con su paradero. Quien pudiera aportar información sobre su ubicación, debe comunicarse al Sistema de Emergencias 911 o a la dependencia policial más próxima.