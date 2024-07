Los Pumas 7s ganaron en sus primeros partidos y sellaron su pasaje a cuartos de final: la picante frase de su DT contra el público francés

La Selección argentina de rugby, Los Pumas 7s, debutaron con dos triunfos, ante Kenia por 31 a 12 y ante Samoa por 28-12, en los Juegos Olímpicos de París 2024 y de esta manera sellaron su pasaje a los cuartos de final de la competencia que se disputarán mañana.

El equipo argentino debió afrontar el clima hostil que impuso el público francés, ya que fue abucheado durante todo el partido y se pusieron del lado de los keniatas.

Argentina, comenzó su primer encuentro con Germán Schulz, Matteo Graziano, Agustín Fraga, Santiago Álvarez (c), Tobías Wade, Matías Osadczuk y Santiago Mare, no pudo sostener la presión impuesta por el rival, que sorprendió con un try y la posterior conversión para ponerse 7-0.

Luego de este impacto, Los Pumas se adueñaron de las acciones y atacaron, para achicar el resultado e irse al descanso 5-7. Se destacó Agustín Fraga, quien anotó el try para el elenco nacional.

En el comienzo del segundo tiempo, Fraga nuevamente visitó el ingoal africano en una buena combinación por el centro de la cancha. Pero la alegría duro poco, ya que Kenia apostó a su velocidad y en una corrida de Ojwang y el pase oportuno para Wekesa, logró igualar el marcador 12 a 12 con un try.

Posteriormente, Tomás de Elizalde desbordó por la punta derecha y consiguió un try que dio alivio a la Argentina. Y con la conversión, el partido quedó 19-12 para la selección, que logró ampliar aún más el resultado con Luciano González y Marcos Monetta

Un rato más tarde, llegaría el turno de dejar en el camino a Samoa. Con velocidad, precisión y mucho sacrificio para recuperar la pelota, la "Albiceleste" demostró por qué es una de las grandes candidatas a quedarse con una de las tres preseas al final de la competencia internacional.

Los Pumas7s se alimentan de la hostilidad

Tras vencer al equipo oceánico, el Head Coach del equipo, Santiago Gómez Cora pasó por los micrófonos de TyC Sports y al ser consultado sobre la hostilidad que reinó en el escenario deportivo disparó: “A mi me encanta tener público a favor o estos chiflidos”.

Para ir más allá y comentar: "Es un tema de ellos, si están enojados es porque algo habremos hecho. Si hablan de Argentina es porque estarán dolidos".