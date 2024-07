Papelón histórico en los Juegos Olímpicos

El encuentro acabó con un resultado de 2-2 con un gol de Argentina en el minuto 106, pero dos horas después el árbitro señaló que ese partido de fútbol no se había acabado, que lo que había pasado es que lo había parado por graves incidentes. Aficionados de Marruecos lanzaron un petardo a los futbolistas de Argentina y el partido se paró.

Dos horas después de esos incidentes, en los que también saltaron hinchas marroquíes al campo, se reanudó el partido… ¡con la anulación en el VAR de ese gol de Argentina! Fue una escena insólita. Con un campo totalmente vacío, el encuentro entre Argentina y Marruecos se reanudó con una revisión del VAR de ese gol. Y se dieron cuenta que en esa jugada había fuera de juego, por lo que se anuló el tanto argentino y el partido quedó 1-2. Se jugaron tres minutos más, tiempo en el que no se movió el marcador.

La escena fue surrealista. El estadio estaba totalmente vacío y los jugadores de Argentina y Marruecos volvieron a saltar al terreno de juego dos horas después de que se acabara. Realmente no se había terminado el partido, sino que el árbitro lo había parado por los incidentes provocados por la afición. Eso no lo sabía ni la web oficial de los Juegos Olímpicos, que daba ya por finalizado el encuentro. Pero no era así.

Los futbolistas saltaron al terreno de juego y lo primero que ocurrió fue que el árbitro del partido -primero de la fase de grupos del torneo olímpico- se fue a la pantalla a ver la acción de ese gol de Argentina en el minuto 106. Comprobó que había fuera de juego, anuló el tanto y el marcador fue de 1-2. Tras ello dio tres minutos de partido en los que no pasó nada. Por lo cual, la victoria fue de Marruecos y no hubo empate en el partido más surrealista que se recuerda en años en el fútbol.