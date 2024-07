Madre de adolescente con epilepsia busca ayuda para conseguir medicamentos

Carolina solicita la colaboración de la comunidad para poder acceder a los medicamentos que su hija necesita, ya que "PROFE" no le brinda la medicación hace 4 meses.

Carolina nos comenta que "PROFE" (El programa federal Incluir Salud, ex PROFE, no es una obra social, sino que brinda prestaciones mediante convenios directos con prestadores y con las provincias). Hace 4 meses que no cumple con la medicación requerida para su hija.

Hoy la adolescebte requiere de:

-Levetiracetam 1000mg

- Lamotrigina 200mg

-Topiramato 50mg

Para poder controlar sus convulsiones. Sin embargo, el costo elevado de los fármacos, que en conjunto alcanzan una elevada cifra, le impide a la familia acceder a ellos por medios propios.

La epilepsia refractaria focal es un tipo de epilepsia que no responde al tratamiento con medicamentos convencionales. En el caso de la hija de Carolina, la enfermedad le ha ocasionado serias dificultades en su desarrollo y calidad de vida.

La comunidad puede colaborar de diversas maneras:

-Donando medicamentos: Quienes tengas en su poder algunos de los medicamentos mencionados y no los este utilizando, pueden contactarse con Carolina al 387 2170662 para donarlos.

-Realizando aportes económicos al siguiente alias: Ayelenok

Toda ayuda por pequeña que sea, puede marcar una gran diferencia en la vida de esta joven.