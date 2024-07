UPATecO: Convocatoria para selección de formadores

La Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios, recordó que se encuentra abierto el llamado para la selección de perfiles de formadores destinados a cubrir el dictado de diferentes cursos virtuales.

Los interesados pueden postularse, siguiendo los requisitos abajo mencionados, al mail: http://[email protected]

La convocatoria se extenderá hasta el 24 de julio y está dirigida a personas que puedan acreditar antecedentes y/o experiencia para desempeñarse como formadores de los siguientes cursos:

Ciberseguridad

Big Data y Análisis de Datos para la Toma de Decisiones

DaVinci Resolve: Iniciación en la Corrección de Color

Inversiones y Estrategias en criptomonedas

Desarrollo de aplicaciones móviles para Android

Propiedad Intelectual y Patentes

Presentaciones Efectivas y Habilidades para hablar en Público

Narrativa y Storytelling en Podcasts

E commerce: ventas online y comercio electrónico

Dominando el arte del Streaming en vivo

Iniciación al Mundo del DJ

Requisitos para formadores

Nota dirigida al Rector de esta Universidad solicitando su inscripción en el proceso de selección, indicando:

Datos personales (Nombre y Apellido, DNI y fecha de nacimiento).

Curso al que se postula

Correo electrónico, en el que se notificarán (exclusivamente) todas las cuestiones relativas al proceso de selección.

Copia de DNI.

Curriculum Vitae.

Propuesta pedagógica.

Copia de documentación que acredite antecedentes específicos en la temática en la que se postula (por ejemplo, antecedentes académicos, de investigación, laborales, publicaciones, etc).

Declaración Jurada de no estar comprendido en causales de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos y docentes.

No figurar en el registro de deudores alimentarios ni tener antecedentes penales.

La postulación deberá realizarse por correo electrónico a la dirección de email http://[email protected]



Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación