Betina sufrió un accidente en el Festival del Trichaco y no puede caminar hasta hoy

El sábado 13 de julio, Betina Albornoz asistió al Festival del Trichaco junto a sus hijos, en familia armaron su campamento y disfrutaban de la música y las actividades del festival. Luego ocurrió la tragedia.

Durante la exhibición de los 29 caballos provenientes de Córdoba, Betina Albornoz y sus hijos se encontraban observando desde un costado del cercado. El área estaba delimitada por apenas tres alambres, sin presencia de personal policial ni señalización que indicara restricciones.

El último caballo se salió del cercado y embistió a Betina y sus hijos. La madre, valientemente, protegió al pequeño de tres años colocándolo debajo de ella mientras el de cinco años corría. El caballo la pisoteó, causándole heridas en el tobillo y el hombro. La sangre fluía, y la situación era caótica.

El personal de Samec intervino y trasladó a Betina al hospital en Santa Victoria, a 17 kilómetros del rancho El Ñato. Sus hijos, asustados y llorando, subieron a la ambulancia, pero no viajaron con ella hasta el hospital por lo tanto tuvieron quedarse en el festival ya que tuvieron que buscar al hijo mayor para que se hiciera cargo de los pequeños.

"Unos amigos que en ese momento estaban ahí, tuvieron que buscarlo a mi hijo de 17 años que él había quedado en el campamento para que se pudiera hacer cargo de los chicos hasta que a mí me llevaban al hospital en Santa Victoria que queda 17 kilómetros del rancho El Ñato.

El SAMEC me lleva y en el camino me avisan de que ellos solamente me dejaban en el hospital y yo tenía que volverme por mis medios a buscar a mis hijos. tuve que buscar yo cómo volver al Rancho Ñato, pagar a una persona para que me pueda trasladar esos 17 kilómetros que a todo esto ya se había hecho la noche para volver con mis hijos.

Y bueno, también pensar en ese momento cómo poder volverme porque yo ya no podía quedarme, ya no estaba en condiciones, no podía ni caminar nada. También tuve que buscar una persona y pagarle para que me pueda trasladar en mi auto con mis hijos hasta Aguaray donde vive mi familia". relató la víctima.

En el hospital, Betina recibió atención médica y suturas en sus heridas. Sin embargo, SAMEC solo la dejó en el hospital, y ella tuvo que buscar por sus propios medios cómo regresar a su familia en Aguaray. La noche ya había caído, y su movilidad era limitada.

A una semana del incidente no puede caminar y tiene la herida infeccionada. "Hasta el día de hoy, no ha habido contacto alguno por parte de los dueños de los caballos o los organizadores". finalizó Betina Albornoz.

