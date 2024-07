La historia de Anahí Bacigalupo, la promesa del waterpolo argentino: "No nos pagan ni los viajes"

Anahí Bacigalupo, jugadora de la Selección Argentina de Waterpolo y el Sant Feliu de la liga española, tiene 18 años y es la única argentina que compite en un club en Europa, además de la capitana de la albiceleste, Carla Comba. Se define como una persona pasional, explosiva y con mucho carácter. En lo referido al deporte, destaca su visión de juego y la dinámica. “Mi sueño es estar en un Juego Olímpico”, dice la ex SUTERH, aunque sabe que es muy difícil. Su abuelo jugaba al fútbol en Argentinos Juniors. "Se podría decir que está en los genes", comenta mientras se ríe.

Iniciada en Argentinos Juniors y formada en SUTERH, la llegada de Nana al waterpolo fue una casualidad. En una familia grande, con cuatro hermanos y sus padres, todos hacen deporte. “A mis 9 años mi vieja nos llevó a todos a Argentinos Juniors. Con mi hermana -Magalí, también integrante de la Selección- nos anotamos porque la cuota era barata, estaba 100 pesos”, rememora Bacigalupo. Cuando cumplió 12 dejó el Bicho y se unió al equipo de SUTERH. A pesar de su corta edad, empezó directamente en primera. “Cuando yo entré al club, nos quedamos solo las más chicas porque la mayoría de las grandes tuvieron que dejar de jugar. Es muy difícil entrenarse, trabajar y estudiar”, cuenta la jugadora. Además, dice que para quienes tienen hijos es todavía más complicado.

La salida de Bacigalupo de Argentina hacia el viejo continente es una excepción a la regla, pero se justifica por su alto nivel individual y lo poco que ofrece la liga local. “El waterpolo está creciendo mucho allá, pero con cómo está el país veo difícil que suba la vara. El año pasado con los Grand Prix la competencia tenía buen nivel”, explica Nana. Además, critica la falta de apoyo: “El crecimiento del deporte depende mucho de la ayuda que le den, y en este caso es muy complejo, si ni siquiera le pagan los viajes a las chicas de la Selección para ir a los torneos”.

En 2019, en una muestra clara del abandono que hay hacia muchos deportistas amateur en Argentina, por cuestiones económicas no pudo viajar al Panamericano sub-19 de Trinidad y Tobago. “Después de eso dejé de competir un año, me afectó mucho, sobre todo porque veía el torneo de afuera y yo sentía mucha confianza en mí, creía que podía aportar mucho al equipo. Ese año me fui a jugar al handball a Comunicaciones por la frustración que me causó no poder viajar”, recuerda la joven promesa argentina.

La historia de Anahí Bacigalupo, la promesa del waterpolo argentino: "No nos pagan ni los viajes"

La argentina de 18 años que juega en la liga española relata cómo fueron sus comienzos en el deporte, su crecimiento a tan corta edad y las dificultades del deporte en su país.

Por Matías Morales

2024-07-20 11:52:00

Anahí Bacigalupo

Anahí Bacigalupo

En Argentina el deporte está en ascenso, pero cómo cuenta Bacigalupo, no alcanza. Desde la llegada de Guillermo Setti como director técnico la Selección consiguió superarse en varios aspectos. Obtuvo la clasificación al Mundial por primera vez y quedó en cuarto lugar en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, después de perder 10 a 9 contra Brasil en el partido por la medalla de bronce. En contraste con su país natal, en España los torneos revientan de gente que llena los estadios para ver waterpolo. "Estamos en un buen momento, pero se dificulta si nuestras jugadoras tienen que poner plata de su bolsillo para crecer. Allá no hay visibilidad ni se conoce el deporte, hasta hace no mucho hacíamos torneos los fines de semana y viajábamos cuatro equipos nada más", relata Nana.

Desde su arribo al Viejo Continente, y con todas las dificultades que eso le solucionó, entiende que está en un situación privilegiada. En España, entre el salario y el lugar para hospedarse que el club le brinda, le alcanza para poder vivir del deporte, algo que en Argentina es impensado. De todas maneras, no todo es sencillo para la promesa del waterpolo argentino. "A veces es medio monótono todo. Voy a entrenar, vuelvo a casa, me quedo haciendo tiempo y tengo que volver a salir para el segundo turno. Tener tanto tiempo libre un poco te quema la cabeza", confiesa.

Más allá de los 10.433 kilómetros que separan a la ciudad de las afueras de Barcelona de Capital Federal, la familia de Bacigalupo la acompaña a la distancia. "Hace poco llegué acá, pero ellos siempre están para mandarme un mensaje, para preguntarme cómo estoy o para llamarme. Tratan de siempre estar presentes", explica por videollamada desde Sant Feliú de Llobregat.

En España, además de la posibilidad de enfocarse 100% en el deporte, el mayor beneficio que obtuvo Nana fue encontrarse con nuevos aprendizajes en el agua. Su primer objetivo es completar la temporada con el club, y después, dar el salto a un equipo español del más alto nivel. Mientras se ríe, recuerda que fue a ver la final de la Champions y se moría de ganar de estar adentro de la cancha.

Al principio, la relación con su entrenador condicionó su juego. "Soy explosiva, pasional y tengo mucho carácter. El técnico me pedía cosas que me hacían ser una jugadora más estática y eso me incomodaba", cuenta Bacigalupo. Después de un tiempo, y de varias charlas, ambos cedieron para encontrar lo mejor para el equipo. "Llegamos a un punto medio, y gracias a eso me asenté cómo titular y me siento muy cómoda", completa.

Durante su estadía, mejoró su técnica prestando atención a los pequeños detalles que hacen la diferencia. "Estoy aprendiendo muchísimas cosas. Por ejemplo, a la hora de lanzar antes abría mucho el brazo, pero acá me explicaron que es mejor cerrarlo más y poder tirar desde ahí" , detalla la joven argentina.