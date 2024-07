Caso Loan: una mujer acusó al padre del gobernador Gustavo Valdés de abuso sexual

“Durante 10 años abusó de mí. Cada vez me daba una pastilla y me decía ‘vos sabés quién soy’”, aseguró la mujer a un móvil televisivo que cubría las manifestaciones por la desaparición del pequeño. Incluso señaló que tiene un hijo que “Manolo” Valdés, de 87 años, se niega a reconocer.

Una mujer que dijo llamarse Violeta aprovechó la cobertura televisiva de las manifestaciones realizadas este jueves en Corrientes por el caso de Loan Peña, el niño desaparecido desde el 13 de junio, para denunciar que fue abusada sexualmente por el padre del gobernador Gustavo Valdés durante 10 años.

“Desde los 14 años fui abusada sexualmente por el padre del gobernador Valdés. Durante 10 años abusó de mí. Cada vez me daba una pastilla y me decía ‘vos sabés quién soy’”, denunció la mujer al aire de C5N. “Después quedé embarazada de mi hijo y cuando se lo comuniqué me dijo: ‘¿Cómo vas a quedar embarazada si yo te di la pastilla? Ese hijo no es mío’. Hace 6 años que estoy luchando”, sostuvo.

De acuerdo a su impactante testimonio, "Manolo” Valdés está queriendo irse a España”, mientras que ella, por miedo, se esconde en el campo. “¿Por qué no sale a dar la cara? ¿Por qué no reconoce a su hijo? ¿Por qué no me quiere dar el ADN? ¿Sabés cuánto me da de manutención? $25.000 por mes para que yo me calle. ¿Qué hago yo? Él me amenaza, me dice ‘¿vos sabés quién es mi hijo?’. Tengo todo, todos los mensajes de lo que conversamos”, destacó la mujer.

Además, Violeta manifestó que “Gustavo Valdés sabe de qué estoy hablando porque la causa de mi hijo no avanza. Y ellos, que tan humildes son, tanto que se golpean el pecho con los niños y el derecho de la mujer, ¿por qué no toman la causa de mi hijo? ¿Acaso no es correntino?”, cuestionó. “Obvio que tengo miedo porque vivo en un campo, en una casa de costanero. No voy a renegar por eso, pero lo único que yo pido a todos los correntinos es que no me dejen sola y piensen en mi hijo, que hace años está luchando por sus derechos”, agregó.

“Yo me identifico con Loan, pobre inocente que, gracias a él, tuve la valentía de salir a hablar por el tema de mi hijo, que también está sufriendo”, se lamentó la mujer. Una hora antes, la mujer había aparecido en otro móvil televisivo donde quiso relatar su historia y allí denunció que “la causa está durmiendo y yo vivo en el campo, escondida y en la pobreza”. Acompañada por su hijo, la mujer tomó su brazo y lo levantó en alto. “Acá está el hermano del gobernador Valdés”, exclamó.

Manuel Valdés fue intendente por dos períodos de la localidad correntina de Ituzaingó, por el radicalismo. Antes lo había sido su hermano, Octavio Valdés, por otros ocho años. Gustavo Valdés es el tercero de sus cuatro hijos y el más joven, Juan Pablo, es el actual intendente de la mencionada localidad. “Manolo” actualmente tiene 87 años y está casado con Juana Victoria Mosqueda, también oriunda de Ituzaingó.