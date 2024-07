Semana Nacional de la Lucha contra la Sordera: La historia de Matías que puede inspirar a todos los niños

Una persona con discapacidad auditiva es aquella, que no habiendo sido detectada precozmente su hipoacusia, o no habiéndose tratado, no logró adquirir lenguaje.

Si se detecta a tiempo y se interviene con audífono o con implantes cocleares, y con rehabilitación, se logra que los niños tengan chances de adquirir oralidad.

En el 2010 el Ministerio de Salud de la Nación creó el Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia que establece que se realizará el tamizaje auditivo a todo niño que nace, antes del primer mes de vida.

Por este motivo, desde Área Operativa Norte / HPMI, compartieron un video emocionante contando una increíble historia.

Alejandra, la mamá de Matías, contó que su pequeño nació con sordera neurosensorial bilateral y en el HPMI se le realizó una cirugía para implantarle dispositivos cocleares, la cual le cambió la vida.