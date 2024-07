Elecciones en EEUU: Donald Trump fue oficialmente nominado como candidato del Partido Republicano

Donald Trump fue oficialmente nominado este lunes como candidato del Partido Republicano para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, luego de recibir el apoyo mayoritario en la Convención Republicana de la ciudad de Milwaukee. El respaldo llega horas después del intento de atentado en Pensilvania.

Como estaba previsto, más de la mitad de los aproximadamente 2.400 delegados eligieron al exgobernante republicano, en medio de gritos de júbilo, mientras la votación continuaba con los estados que faltaban dar a conocer sus resultados.

La convención de cuatro días del Partido Republicano se inauguró en el Fiserv Forum del centro de Milwaukee, dos días después de que Trump sobreviviera a un intento de asesinato en Pensilvania, y horas después de que consiguiera una importante victoria legal cuando un juez federal desestimó uno de los procesos penales en su contra.

La Convención Republicana nominó a Donald Trump como candidato del partido

Trump aceptará formalmente la nominación del partido en un discurso el jueves y se enfrentará al presidente demócrata Joe Biden en los comicios del 5 de noviembre. Ambos están atrapados en lo que las encuestas de opinión muestran como una reñida contienda electoral, aunque el magnate sacó una ventaja tras la deslucida actuación del presidente en el debate.

Mientras tanto, el líder republicano continúa afirmando falsamente que su derrota de 2020 ante Biden fue el resultado de un fraude generalizado y no se ha comprometido a aceptar los resultados de las elecciones en caso de perder.

"Esta es una oportunidad para unir a todo el país, incluso al mundo entero. El discurso será muy diferente, muy diferente de lo que hubiera sido hace dos días", dijo Trump al Washington Examiner. La bala del posible asesino alcanzó la oreja derecha de Trump, pero no causó daños importantes.

Donald Trump confirmó al senador JD Vance como su candidato a vicepresidente

Más temprano, Trump dio a conocer el nombre de su acompañante en la fórmula presidencial, el senador estadounidense J.D. Vance. "He decidido que la persona más adecuada para ejercer como vicepresidente de Estados Unidos es el senador J.D. Vance, del gran estado de Ohio", comunicó a través de su plataforma Truth Social.

Vance fue un duro crítico del magnate republicano pero en el último tiempo pasó a ser uno de sus partidarios más leales en el Congreso. "Como vicepresidente, JD continuará luchando por nuestra Constitución, apoyará a nuestras tropas y hará todo lo que pueda para ayudarme a 'Hacer Grande a Estados Unidos Otra Vez'", escribió Trump.

Luego del intento de asesinato sufrido el sábado pasado, el Servicio Secreto de Estados Unidos también proporcionará un nivel adecuado de seguridad a su compañero de fórmula. Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

"No debería estar aquí, podría estar muerto", dijo Trump el domingo al diario The New York Post, que aseguró que el exgobernante llevaba una venda blanca en la oreja herida. Además, contó que lo salvó haber girado un poco a la derecha para leer un gráfico sobre migración, por lo que el disparo le dio en la oreja.

Trump felicitó por su labor al servicio secreto, encargado de la seguridad presidencial, y al francotirador que eliminó al atacante con un disparo "entre los ojos".

Liderando las preferencias pese a sus líos judiciales y una condena, el magnate apunta a una victoria mientras Biden, de 81 años, recibe llamados de su propio bando para que abandone la carrera, luego de varios gafes y un mal desempeño en el debate contra Trump que encendieron las alarmas sobre su salud mental.