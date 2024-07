Gran cantidad de vecinos disfrutaron del desfile patrio en Avda. Independencia

En el marco de las celebraciones por el 208° aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional, se llevó adelante un desfile cívico militar en avenida Independencia entre calles Los Partidarios y Astigueta.

El popular acto barrial estuvo organizado de manera conjunta entre la Agencia Cultura Activa de la Municipalidad, la Secretaría de Tránsito y la Asociación Independencia.

Estuvieron presentes autoridades provinciales y municipales: Susana Miño, directora de Relaciones con la Comunidad dependiente de la Secretaría de Seguridad; Martín Miranda, secretario de Ambiente y Servicios Públicos; Ariana Benavidez, coordinadora de la Agencia Cultura Activa; Florencia Mora, directora General de Cultura Comunitaria; Marcela Medrano, subsecretaría de Cultura y el coordinador general de Asuntos Vecinales, Pablo Marcial.

También asistieron, el comisario Inspector José Rivadero; el gerente del Hospital de La Viña, Diego Llera; el jefe de Bomberos Voluntarios «Martín Miguel de Güemes» el comandante Mayor, Juan Chávez y el padre Kendry de la Vicaría de San Antonio de Padua.

Inició a las 10:30 horas y contó con la participación de aproximadamente 50 delegaciones, incluyendo instituciones, academias folclóricas de la ciudad y fortines gauchos.

La Banda de música municipal “25 de Mayo” acompañó con un repertorio alusivo. Luego se bailó el Pericón Nacional y distintas danzas tradicionales.

Horacio Chuchuy, presidente de la Asociación Independencia expresó: “A pesar de haber pasado 10 años desde la primera vez, me sigo emocionando. El sueño de unos pocos se transformó en la felicidad de todos. No hay mayor libertad que la forma de pensar y actuar. La gran concurrencia es originada por un gran compromiso de sus actores, organizadores, participantes y colaboradores entendiendo que es el camino que debemos desandar y poder generar una esperanza para nuestros jóvenes y niños que sólo necesitan una oportunidad y guía. No debemos dejar de intentarlo”.