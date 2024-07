Dos deportistas salteños partieron rumbo a París con la delegación olímpica argentina

Salta en una edición de las Olimpiadas cuenta con representantes que llevarán en alto la bandera de la provincia. Valentina Raposo (hockey) y Tomás Elizalde (rugby) serán los representantes salteños en los Juegos Olímpicos.

El presidente Javier Milei encabezó la ceremonia de despedida de los deportistas argentinos que participarán de los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos París 2024.

Durante la ceremonia, que reunió a los deportistas olímpicos y paralímpicos, se hizo entrega de la bandera argentina. La delegación olímpica tendrá como abanderados a Luciano De Cecco (vóleibol) y Rocío Sánchez Moccia (hockey); mientras que los abanderados del equipo paralímpico serán Hernán Barreto (atletismo) y Constanza Garrone (tenis de mesa).

El acto contó además con un emotivo video del que participaron glorias del deporte nacional como Luciana Aymar, Marcos Milinkovic, Emanuel Ginóbili, Juan Martín Del Potro, Silvio Velo y Gabriela Sabatini, entre otros.

Argentina tendrá 135 deportistas participando en 25 disciplinas de los Juegos Olímpicos que tendrán lugar del 26 de julio al 11 de agosto. En tanto, los Juegos Paralímpicos se celebrarán desde el 28 de agosto al 8 de septiembre y nuestro país tendrá 62 representantes en 12 disciplinas, superando la nómina de Tokio 2020, donde hubo 57 en total.



Salta, presente en la despedida

La subsecretaria de Deporte Social, Claudia Vásquez, participó del acto en el CENARD en representación de la Provincia. La funcionaria destacó que “fue muy emotiva la despedida en dónde cada deportista mantiene la ilusión de ser protagonista en la máxima competencia del deporte y estamos muy orgullosos de que nuestra Provincia esté representada por Valentina Raposo (Hockey) y Tomás Elizalde (Rugby)”.

Raposo integra la Selección Argentina de Hockey femenino "Las Leonas" y disputará sus segundos juegos olímpicos, ya que en Tokio 2020 fue ganadora de la medalla de Plata. El otro salteño en París será Tomás Elizalde, integrante del Seleccionado Argentino de Rugby "Los Pumas 7". Tomás es el primer salteño de la disciplina rugby en llegar a unos Juegos Olímpicos.

Reunión con Nación

Cabe destacar que la subsecretaria Vásquez se reunió con el secretario de Nación de Turismo, Ambiente y Deporte Daniel Scioli para fortalecer el trabajo mancomunado entre Nación y Provincia. “La reunión fue altamente positiva ya que pudimos avanzar en gestiones que tenemos para fortalecer el deporte en cada rincón de nuestra Salta”, dijo la funcionaria adelantando que Scioli podría visitar la provincia el próximo mes.

Agenda de los salteños

Las Leonas serán protagonistas del partido inaugural de hockey en los Juegos Olímpicos, el sábado 27/7 a las 14.45 (hora arg). El equipo nacional integra el Grupo B junto a Australia, Gran Bretaña, España, Estados Unidos y Sudáfrica. Luego, Las Leonas jugarán el lunes 29 de julio, a las 12.30, contra Sudáfrica; el miércoles 31 de julio, a las 5, contra España; el jueves 1 de agosta a las 15.15, contra Australia y el sábado 3 de agosto, a las 5, contra Gran Bretaña.

En tanto, el equipo argentino de rugby seven debutará en los Juegos Olímpicos de París 2024 el 24 de julio. Este torneo se llevará a cabo en el Stade de France, en Saint-Denis, comenzando el 24 de julio y finalizando el 27 de julio. Los Pumas Seven están en el Grupo B y se enfrentarán a Australia, Samoa y Kenia. Argentina llega con altas expectativas después de su desempeño en el Circuito Mundial de Rugby Seven, donde lograron vencer a Australia en dos finales.