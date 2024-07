Se efectuaron trabajos de señalética en distintos puntos de la ciudad

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, junto a Obras Públicas, lleva adelante un plan integral de señalética en el municipio. Estas señalizaciones son pedidos históricos de los vecinos y se efectúan con el objetivo de generar seguridad para los salteños.

Se colocaron delineadores verticales y se pintaron sendas y dársenas en cordones, rotondas y paradas. Los conductores podrán advertir las señalizaciones porque son reflectivas.

Los delineadores se ubicaron en el puente de Av. Patrón Costas y Av. Bolivia y también en el de San Luis. Las sendas se pintaron en Av. San Martín, las dársenas en Av Bicentenario y los cordones y rotondas en Av Banchik.

En cuanto a las paradas, se cambió de lugar, con el visto bueno de la AMT (Autoridad Metropolitana de Transporte), la que estaba en Av Bicentenario, precisamente en la esquina de Sir of the beer (ex Cavallino), y pasó a estar donde se ubicaba la pizzería Colonial, ya que la anterior era una esquina muy conflictiva.

Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial destacaron que continuarán realizando estos trabajos para garantizar el orden y la seguridad de todos los vecinos.