Revelaron que Bruce Willis, a sus 69 años ya no puede hablar

Bruce Willis continúa luchando con una demencia frontotemporal, enfermedad que padece hace algunos años y que le dificulta comunicarse y reconocer a sus seres queridos, entre otras cosas. Su esposa, Emma Heming, informó en un video que su marido ha perdido el habla.

Emma Heming confirmó que la enfermedad de Willis ha causado que pierda el habla por completo. El anuncio se dio en un video para la campaña contra esta patología que ella misma lidera.

En una entrevista, Glenn Gordon Caron, amigo de Bruce Willis y creador de “Monlighting”, serie en la que el actor saltó a la fama, reveló detalles de cómo es el día a día de Bruce padeciendo DFT y cómo está actualmente:

“Él no es totalmente verbal; solía ser un lector voraz y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce. Cuando estás con él, sabés que es Bruce y estás agradecido de que esté allí”, admitió Gordon Caron sobre la situación actual del protagonista de “Armageddon”.