Luego de su errática presentación en el debate presidencial, el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, puso en duda que pueda sostener su candidatura y reveló a una figura cercana que no será capaz de salvar su postulación si no puede convencer al público en los próximos días de que está preparado para el puesto. La información, sin embargo, fue desmentida este miércoles por la Casa Blanca.

El diario norteamericano The New York Times citó a un aliado del Presidente, del que no trascendió su nombre, quien manifestó que Biden "sabe que si tiene otros dos eventos como ese, será otra historia".



La agenda del mandatario continúa con un encuentro este miércoles con gobernadores demócratas, y el viernes tiene pautada una entrevista con George Stephanopoulos de ABC News, además de actos de campaña en Pensilvania y Wisconsin.

En tanto, Andrew Bates, portavoz de la Casa Blanca, aseguró que la afirmación sobre la preocupación de Biden era "absolutamente falsa".