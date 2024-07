La NASA reveló cuál será el futuro de los astronautas varados en el espacio

Desde Boeing, la compañía que trabajó con la NASA para llevar la cápsula tripulada Starliner a la Estación Espacial Internacional (EEI) brindaron nueva información sobre el destino de los astronautas Suni Williams y Butch Wilmore varados en el espacio. La misión se extendió por tiempo indeterminado debido a una serie de problemas como filtraciones y fallas. ¿Cuándo será su regreso a la Tierra?

Esta espera se debe principalmente al análisis de datos de la nave Starliner y a la solución de problemas como fugas de helio y apagado de los propulsores. Por lo que, según Steve Stich, gerente del Programa de Tripulación Comercial de la NASA, aseguró que no creen que Starliner no podrá traer devuelta a los astronautas, aunque "realmente queremos trabajar con el resto de los datos" disponibles.

Sin embargo, el pasado viernes 28 de junio Mark Nappi, vicepresidente del Programa de Tripulación Comercial de Boeing, recalcó en conferencia de prensa que los astronautas "no están atrapados" en la EEI y que "la tripulación no corre ningún peligro y no habrá un mayor riesgo si decidimos traer a Suni y Butch de regreso a la Tierra".

También aseguró que "Starliner está funcionando muy bien y estamos obteniendo exactamente lo que queríamos de esta prueba: aprender cosas que solo se pueden aprender en vuelo".