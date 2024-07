La Asociación Colibrí largó una campaña para recaudar fondos

La Asociación Salteña de Síndrome de Down Colibrí largó una campaña para recaudar fondos y poder pagar el alquiler ya que no cuentan con un lugar propio y la situación económica no acompaña lo suficiente.