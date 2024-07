La China Suárez y L-Gante lanzaron su primer tema juntos

Conocida por su vasto historial amoroso, la China Suárez supo encontrar una nueva conquista fácilmente. A principios de junio pasado se la vio muy cercana a L-Gante, lo cual la puso en el centro de la polémica por su pasado con Wanda Nara. Desde jornadas de grabación hasta un nuevo tema fueron algunas de las tantas actividades que compartieron los artistas, quienes causaron furor en las redes sociales.

En ese marco, en las últimas horas se conoció el adelanto del próximo tema que lanzarán los cantantes. “Llora como arrepentido” es el título que eligió la dupla para esta obra, la cual cuenta con una colaboración de Gino Mella y Jairo Vera. Por su parte, la actriz en los breves segundos del clip les adelanta a sus fanáticos: “Ey, cantá conmigo si a vos también te mintieron”.

Previamente, Suárez publicó una serie de imágenes de su look en el video. Ataviada con unos pantalones de cuero, un body negro con detalles rojos y un chaleco peludo, la intérprete posó ante la cámara. Las fotos causaron furor en poco tiempo y amasaron más de 186 mil ‘me gusta’, además de un sinfín de comentarios por parte de los internautas. “Sabíamos que ibas a volver y lo vas a dar todo”, “Vos llegas a todos lados”, “Linda de nacimiento”, “Se viene un temazo”, “La que puede, puede”, fueron algunos de los tantos mensajes que le dejaron en la publicación en su cuenta de Instagram.

Previo a conocerse el lanzamiento de su nuevo tema, la China dio de qué hablar al aparecer junto al cantante de RKT en las plataformas sociales. Siendo uno de sus primeros detalles el pasado 13 de junio, cuando subió una instantánea en que se la puede ver mordiendo una soga con bordes metálicos, mientras en el fondo se distingue un espacio que parece un camarín con un bolso, espejos, un sillón y un puf. Pero lo que se robó la atención fue la presencia de dos pies, los cuales luego se confirmaron que eran de Elián Valenzuela, nombre real de la figura de cumbia, tras compartirlo en su propio perfil.

Esta no es la primera colaboración de la cantante con otra artista, ya que desde su regreso a la música como solista realizó temas con El Polaco, Rodrigo Tapari y Ecko. En ese sentido, tan solo era cuestión de tiempo para que se uniera a Valenzuela para realizar un proyecto juntos, pese al revuelo que causó debido al pasado que cada uno tiene con Nara, en especial con la ex Casi Ángeles. Por parte de ella, la controversia del Wandagate fue lo que detonó la guerra entre ambas, ya que la empresaria le encontró mensajes intercambiados con Mauro Icardi que habrían llevado a un encuentro en un hotel de lujo en Francia, donde vivían durante el paso del futbolista en el PSG.

Respecto a Elián, la hermana de Zaira Nara se mostró muy cercana en medio de su crisis con Icardi. Al igual que Suárez, la modelo lanzó su carrera musical y se animó a colaborar con el compositor. Pero su vínculo laboral habría traspasado lo sentimental según versiones en el ámbito, ya que si bien nunca lo confirmaron públicamente, tampoco negaron que llegaron a tener sentimientos por el otro.

Sosteniendo esa misma línea, el cantante se refirió a su relación con Wanda en su paso por Nave Nodriza, el ciclo que conduce Moria Casán en el canal Picnic Extraterrestre. Al ser consultado al respecto por La One, él comentó: “A ver... Me había comenzado a hablar. Me mencionó en una foto, bastante linda, a la cual le puso una canción mía que había grabado con Tini, que se llama ‘Bar’. Entonces ahí había un motivo como para responderle algo...”.

“Después de eso, la conocí en un evento que habían hecho en el (hotel) Sheraton. Estuvo sentada al lado mío y ahí tuve la oportunidad de hablar, conocerla bien”, prosiguió. “¿Y te gustó?”, interrogó la diva, a lo cual él respondió afirmativamente.