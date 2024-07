Una joven de 19 años rescató a una abuela y su perrito de un terrible incendio que la dejó sin nada

En el barrio San Cayetano, ubicado al oeste de San José de Metán, una joven rescató a Victoria Cruz de un terrible incendio en el que todo quedó reducido a cenizas.

Milagros, vive cerca de donde ocurrió el accidente, no dudó de correr a ayudar a la mujer. “Cuando la saqué se terminó de caer toda la casa. No le tengo miedo al fuego porque nosotros ya habíamos sufrido un incendio en mi casa y tuvimos que salir con mi familia. Más miedo le tengo a que una persona pueda morir quemada”, dijo la joven.

“Había muchos vecinos y policías mirando cuando todo se estaba quemando. Cuando me dijeron que la señora estaba adentro no lo dudé un segundo y me metí a sacarla. Había llamas y humo por todos lados y doña Victoria estaba en el comedor tratando de sacar una garrafa. En ese momento la abracé y la saqué del lugar con la garrafa, que estaba abierta, y yo había agarrado con la otra mano”, dijo Milagros Alejandra Salinas, de 19 años.

“Yo estaba tejiendo en ese momento cuando escuché un ruido, fui a la pieza y ya comencé a ver el fuego, después comenzó a llegar mucha gente. Mi hijo me dijo que me fijara la garrafa entonces la quería sacar y no podía, comencé a gritar, porque estaba lleno de humo, y ahí fue cuando Milagros me ayudó a salir, por eso estoy muy agradecida con ella”, dijo la jubilada Cruz a El Tribuno.

“Nosotros no teníamos luz porque desde hace un mes aproximadamente estábamos viviendo en ese lugar. Mi hijo dejó una vela prendida y eso provocó el incendio. Luego me llevaron al hospital y después al albergue del complejo municipal porque perdimos todo”, contó la jubilada.

Del incendio también se salvó un perro, que se llama “Chato”, quien no se separa de doña Victoria.

“Estoy muy agradecido por la solidaridad de la gente de Metán y con Milagros porque salvó a mi mamá. Yo sentía mucha impotencia porque tengo quebrado el pie derecho y no podía hacer nada”, sostuvo Infante Romero.

FUENTE: El Tribuno.