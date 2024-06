Villarruel y Bregman pelearon en redes en el Día de la Bandera

Victoria Villarruel y Myriam Bregman no olvidan la rivalidad que tienen y protagonizaron un nuevo cruce en las redes sociales.

Todo empezó con un comentario de la diputada de izquierda sobre la concurrencia de personas al acto por el Día de la Bandera en Rosario donde participó el presidente Milei.

"Menos mal que llevó muchos milicos para rellenar", escribió en su cuenta de X la legisladora del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), acompañó con una imagen que se ve desde el aire las personas que asistieron al acto.

Villarruel no tardó y le contestó: "Bregman vos no tenés autoridad moral alguna para hablar de los Granaderos y el Presidente. Vos no cantás el Himno pero si cobrás el sueldo del Estado argentino, hablemos de vos".