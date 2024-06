"La policía rural me tiene que devolver 200 kg de carne que me quitaron"

Timoteo Yonar, de 52 años siempre ha trabajado en Campo Quijano y en Rosario de Lerma con ganado que se cría en los cerros de la zona. Tiene sus animales en el paraje Tajamar, a unos 15 kilómetros del pueblo, en medio de las quebradas de Corralito.

“Me trataron como a un delincuente, me decían que era cuatrero, pero no lo soy. Me llevaron detenido y me obligaron a ver cómo quemaban mi carne y luego le dieron el resto a los animales de la estación de flora y fauna. Me sentí humillado, nunca tuve problemas con la policía, nunca fui detenido. Todos saben que trabajo honestamente. La policía rural se pasó conmigo. Ahora, ¿quién me devuelve lo que perdí?”, reclamó Timoteo.

Hace diez días atrás fue detenido acusado de ser parte de una banda de cuatreros en Campo Quijano, con carne transportada en un remise, según hizo trascender el operativo de la Policía Rural. Timoteo Yonar fue acusado de faena ilegal e incumplimiento del artículo 206 del Código Penal, que se refiere a delitos contra la salud pública.

Tras el parte policial que daba cuenta del secuestro de 250 kilos de novillo en un remis; el infraccionado, Timoteo Yonar, afirmó que fue un maltrato de la policía rural y aclaró que la carne transportada era de un novillo de su propiedad para consumo familiar.

"Me piden faenar carne en un matadero habilitado, y el matadero más cercano es el de La Florida, y el animal no va a llegar caminando ahí. Yo vivo a 8 horas, a lomo de burro del camino más cercano de Corralito” explicó Timoteo Yonar, del paraje el Tajamar, al medio Valle de Lerma Hoy.

Asimismo, indicó que poseía toda la documentación correspondiente, pero aún así fue detenido y obligado a presenciar la quema del producto cárnico, por incumplimiento del artículo 206 del Código Penal - Delitos contra la Salud Pública.

“Toda mi vida crié animales, y ahora no me permiten comerlos, nosotros criamos animales para consumo, para sostenernos, esta gente no entiende”, afirmó.

Muchos vecinos se expresaron a favor del vecino, ya que las normas actuales no contemplan las costumbres ni las dificultades que afrontan las familias del campo. De igual manera, apuntaron que en la plaza se vende carne de chivo todos los fines de semana sin que se aplique ningún tipo de infracción.