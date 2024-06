Luis Rubiales será juzgado en 2025 por agresión sexual y coacciones tras su beso a Jenni Hermoso

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales será juzgado en febrero de 2025 por el beso no consentido a la futbolista Jenni Hermoso, tras la consagración de la Selección española en el Mundial femenino de 2023.

El juicio a Rubiales se desarrollará entre el 3 y el 19 de febrero de 2025. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió que sea condenado a dos años y medio de prisión por el delito de agresión sexual y por cometer coacción en concepto de autor.



En tanto, el entrenador Jorge Vilda, el ex director deportivo de la Selección española Albert Luque y el ex responsable del área de marketing de la RFEF Rubén Rivera también serán juzgados por supuestas coacciones a la futbolista de 34 años y a su entorno tras el beso.

Luego de que se desatara el escándalo, Rubiales se defendió: "Fue un beso espontáneo. Sé que hay una foto en la que ve que la estoy agarrando con las dos manos, pero fue espontáneo, mutuo y consentido, que es la clave de todas las críticas".

Hermoso, por su parte, advirtió en todo momento que el beso no fue consensuado. "No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", marcó.