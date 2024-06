IMPUTARON A LUIS EMILIO FAYÓN MEDINA Y ANDRÉS NUX POR PECULADO

Luis Emilio Fayón Medina y Andrés Nux se presentaron en la Fiscalía con abogados particulares, pero no declararon ni respondieron preguntas de la UDEC. La exsecretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Salta no se presentó a la audiencia.

Esta mañana, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), imputó provisionalmente a Luis Emilio Fayón Medina como autor del delito de peculado y a Andrés Nux como partícipe necesario del mismo delito.

El expresidente de la Panadería Social de la Municipalidad de Salta, Luis Emilio Fayón Medina, se presentó acompañado por un abogado particular y optó por no declarar ni responder preguntas de la Fiscalía. Andrés Nux, siguiendo la misma estrategia, también asistido por un abogado particular, se negó a declarar.

Por su parte, la exsecretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad de Salta no compareció a la audiencia de imputación, motivo por el cual será citada nuevamente.

La investigación llevada a cabo por la UDEC reveló que el 8 de diciembre de 2023, Fayón y Nux se presentaron en los depósitos municipales de la avenida Durañona Nº 125, con la intención de retirar «todo el restante» y «todo el sobrante» de mercaderías y bienes allí almacenados. Alegaron estar autorizados por el señor Aroldo Tonini, pero no presentaron ninguna orden de entrega u otra documentación justificativa. Procedieron, así, a retirar todos los elementos disponibles en los depósitos.

A raíz de estos hechos y de información adicional recabada por los investigadores, la fiscal Salinas Odorisio solicitó el allanamiento de una finca propiedad de Fayón y de la vivienda de Nux. El operativo se realizó el pasado 7 de junio.

Durante el procedimiento, se incautaron diversas mercaderías en la vivienda de Nux, situada en la zona sur, y en la finca de Fayón se encontraron camas, sillas ortopédicas, calzados y ventanas, entre otros elementos destinados a fines sociales.