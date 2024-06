LISANDRO MARTÍNEZ HABLÓ DEL GRAN DESAFÍO QUE TIENE LA SELECCIÓN EN LA COPA AMÉRICA: “ESTAMOS HAMBRIENTOS”

Lisandro Martínez, defensor del Manchester United y de la Selección argentina, se refirió a la ilusión que tiene de defender el título en la Copa América 2024, que se disputará en los Estados Unidos desde el 20 de junio. “Nuestra expectativa es ganarla”, afirmó.

“Estamos hambrientos, sabemos la importancia de llevar esta camiseta. Vamos paso a paso, partido a partido, esta es nuestra filosofía. Estamos preparados para este gran torneo”, aseguró Martínez en una rueda de prensa virtual en la previa del amistoso del domingo en Chicago contra Ecuador, detalló EFE.

Martínez subrayó el impulso que representa la presencia de Lionel Messi en el equipo en la búsqueda de retener el título obtenido en la edición anterior.

“Jugar con Leo es un plus importantísimo. Ya todos saben que es el mejor de todos y tenerlo para nuestro equipo es un plus. Estamos muy felices de compartir el día a día acá con él”, aseguró.

A dos semanas del arranque de la Copa América 2024, Lisandro Martínez reconoce estar en calma. “Lo vivimos muy tranquilos, disfrutando el día a día. Tenemos muy buena relación entre todos, cuando estamos acá nos sentimos en casa. Nosotros lo vemos (a Messi) muy feliz y con un nivel impresionante”, aseguró.

Más frases de Lisandro Martínez, defensor de la Selección argentina



- “No fue una buena temporada en lo personal y como equipo (con el Manchester United), pero ahora me siento muy bien”.

- “Mi vida sigue siendo la misma después del Mundial, pero lo tengo presente todo el tiempo. Es algo que te despertás y decís… ‘soy campeón del mundo’. La verdad que es una alegría inmensa. Hicimos felices a muchos argentinos, en algún punto les cambiamos un poco la vida. Darle felicidad a tanta gente, principalmente a nuestras familias, es algo único”.

- “Con respecto a la no continuidad de Fideo (Di María), nosotros lo vemos muy contento, no hace falta que le tengamos que decir que vamos a luchar por ellos”.

- “No puedo poner favoritos para esta copa, es muy complicada. A nosotros nos quieren ganar todos por ser los últimos campeones. Si vamos pensando en que solamente vamos a tener dos o tres equipos difíciles, nos vamos a complicar. Sabemos lo que representamos y cada partido para nosotros es una final”.