200 FAMILIAS RECIBIERON LAS ESCRITURAS DE SUS VIVIENDAS TRAS ESPERAR HASTA 42 AÑOS

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó la entrega de 200 escrituras de viviendas a familias adjudicatarias del IPV. Son de Cerrillos, General Güemes, Chicoana, Cafayate, La Merced, El Carril, Capital y San Carlos.

El mandatario resaltó la importancia de que las familias tengan el título de propiedad de sus casas luego de tanto tiempo esperando. Son los casos de Ramona que esperó 42 años o el de Carolina de El Carril, que esperó 34 años. “Detrás de cada uno hay historias de vida y es justicia que hoy tengan lo que hace tanto tiempo vienen esperando; van a recibir este documento que les da la garantía y la seguridad de que el techo en el que ahora están viviendo es suyo”, expresó.

Sáenz destacó la decisión política del Gobierno en este sentido y el trabajo en equipo de la Provincia junto a los municipios para resolver el tema de las escrituras que viene desde hace varios años. “Gracias al equipo del IPV, a los intendentes, a funcionarios provinciales y municipales, pero sobre todo a ustedes y perdón por hacerlos esperar durante tanto tiempo. Vamos a seguir trabajando en este sentido, ya van más de 3000 escrituras entregadas, porque si hay algo que caracteriza a este Gobierno es que tiene al ser humano por sobre todas las cosas como lo más importante a la hora de gobernar”.

“Los que gobernamos tenemos la obligación de hacer ruido por aquellos que tienen poca voz o por aquellos que no saben a quién recurrir. Por eso acá estamos defendiendo los intereses de todos y cada uno de los salteños, devolviendo la esperanza”, aseguró. “Acá tienen a un Gobernador que no responde a ningún dirigente nacional, porque entiendo que primero está Salta, primero están los salteños y seguiré trabajando por esas obras que son tan necesarias, por trabajo genuino y por el crecimiento de nuestra provincia”.



Finalmente Sáenz manifestó: “estaré al lado suyo peleando por lo que hay que pelear, porque no me importan los partidos políticos, el hambre y la necesidad no tienen color político. A ver si de una vez por todas nos damos cuenta de que hay que tender puentes para resolver los problemas de la gente. Hay que pelear por ese federalismo que se pregona pero que no se practica, y acá tienen un gaucho que va a pelear por cada uno de ustedes”.

Política habitacional

“El área de Escribanía del IPV se puso al hombro la gestión de dar valor a esta documentación que es cara y tan apreciada por las familias, muchas de ellas llevaban esperando más de 15 años”, destacó por su parte el presidente saliente del Instituto Provincial de la Vivienda, Gustavo Carrizo.

“Hoy me toca despedirme del IPV, siempre estamos de paso, más en lo que respecta la gestión pública. Por eso quiero agradecer al gobernador Sáenz por la confianza y por transmitirnos el valor humano, por hacernos entender que la gestión tenía que ser más humana que en números. Esta gestión tiene presente al interior de la provincia, y siento orgullo al decir que la política habitacional está vigente”, finalizó Carrizo.

Del acto de esta mañana en Casa de Gobierno también participaron el vicegobernador Antonio Marocco; el intendente de Chicoana, Esteban Ivetich, funcionarios del Poder Ejecutivo, beneficiarios y familiares.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación