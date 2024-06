LOS PUMAS 7S PERDIERON ANTE FRANCIA Y QUEDARON SUBCAMPEONES EN MADRID

En la final del Circuito Mundial de Rugby Seven en Madrid, los Pumas 7s no lograron mantener su racha victoriosa y fueron derrotados por Francia con un marcador de 19-5.

El domingo empezó con un intenso encuentro contra Nueva Zelanda, donde el equipo argentino dirigido por Santiago Gómez Cora salió victorioso con un 21-14. Este triunfo les permitió avanzar a la final, donde se encontraron nuevamente con Francia, pero esta vez no pudieron repetir la victoria previa.

En la final, la selección francesa mostró un nivel excepcional, superó a los Pumas 7s y se llevó el oro con un contundente 19-5. Sin embargo, al final del partido se desató un fuerte enfrentamiento en el centro del campo entre jugadores de ambos equipos.

Luego de que sonara la chicharra que marca el cierre del encuentro, uno de los jugadores franceses decidió intentar jugar el penal y buscar un try adicional, lo que molestó a los argentinos, quienes ya estaban preparados para felicitar a sus adversarios.

Este intento de los franceses no prosperó y en lugar de terminar con un try, desencadenó un ambiente tenso en el campo. Los Pumas, por su parte, aprovecharon la confusión para anotar un try a través de Fraga, aunque esto no cambió el resultado final del partido.

Mientras tanto, en otra parte del terreno de juego, se formó un grupo de jugadores que comenzaron a pelearse. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y fue resuelto con algunas palabras entre los rugbiers.