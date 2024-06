10 AÑOS EN EMERGENCIA: MARCHAN EN SALTA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La concentración será a partir de las 16.30 en la plaza 9 de Julio, con cuestionamientos a los procesos judiciales y la atención de salud, con la participación de organizaciones de mujeres y disidencias.

La Asamblea Lesbotransfeminista de Salta recordó que este año se cumplen 10 años de la declaración de emergencia de género en la proivncia. "Sin embargo, no hay cambios que hagan ceder los números de femicidios ni la violencia que padecemos a diario, tanto en las calles como en los procesos judiciales y burocráticos", aseguró.

COMUNICADO

Denunciamos que a partir de estas violencias se revictimizan a las víctimas, mediante:

-violencia judicial: se desestiman las causas por violencia de género, y en caso de que no, van tan lento que muchas veces el femicida llega primero. También en los casos de abuso. Nuestrxs hijxs también padecen estas violencias no solo por el asesinato de sus madres, sino por que no pueden ejercer sus derechos y los juicios por alimentos también son parte de la larga espera a la que se nos expone. Basta de violencia vicaria! La celeridad en la justicia, en cambio, si está cuando el que denuncia es el padre que consigue medidas judiciales espontáneas Y en los casos más graves, son entregados a padres denunciados por violentos o abusadores. No a la ley de obstructores! No a la privatización de la justicia!

Exigimos una justicia en la que los que investigan y juzguen estén alejados de cualquier sospecha de violencia de género.

Exigimos que se avance en la implementación de la perspectiva de género y se respete la ley Micaela y los tratados internacionales de erradicación de la violencia por motivos de género.

-Salud: Exigimos que se prevenga la violencia obstétrica y se otorguen recursos para ello: mientras luego de casi diez años se reglamentó la ley de salud intercultural, a la par en el Hospital Perón de Tartagal se echaron a las facilitadoras bilingües parteras.

Nos oponemos al cobro por atención sanitaria a mujeres migrantes. Estarán las mujeres wichis de las comunidades Sarmiento y Lucero que reclaman acceso a vivienda, educación y el título de sus tierras.

Pedimos por el regreso del Plan ENIA y por la implementación efectiva de la ESI. #NiñasNoMadres

-Crímenes de odio: En un contexto de discursos de odio, condenamos el triple lesbicidio de Barracas.Pamela Roxana y Andrea presentes.

-Burocracia estatal: hay HAMBRE entreguen la mercadería! Las filas en los comedores son cada vez más largas.

Irene el Observatorio. Sáenz firmá el ingreso de Irene Cari al Observatorio. Basta de dilatar la voz de las organizaciones.

Concentración a las 16.30 en la plaza 9 de julio a las 18 marcha.