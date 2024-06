QUISIERON SACAR DEL TORNEO FEMENINO A UN VARÓN TRANS Y SU EQUIPO SE OPUSO

Se trata de Julián Valenzuela de 17 años, quien juega en Deportivo Mainqué de Río Negro, recientemente tramitó su DNI masculino y juega hace más de una década en el mismo equipo.

Cuando se enteró de que los rivales querían impugnar su participación en la liga femenina, había tomado la decisión de abandonar, pero fue el gesto de sus compañeras, el entrenador y la dirigencia lo que hizo que cambiara de opinión.

Julián juega desde los cinco años, edad en la que también entró al Club Deportivo Mainqué de la provincia de Río Negro. Una tía lo llevó a la escuelita de fútbol femenino que recién arrancaba.

“Siempre jugué, no paré nunca”, cuenta en diálogo con TN el joven de 17 años que va a la escuela secundaria por la tarde y que dos veces por semana, los martes y los jueves, entrena con sus compañeras de toda la vida en el equipo femenino del club.

Cuando cumplió 10 años, empezó a identificarse como varón, pero fue hasta a los 14 -y con el acompañamiento de su mamá y el resto de su familia que lo habló en la escuela y en el club.

“El equipo lo tomó muy bien, no cambió en nada mi día a día”.

Durante mucho tiempo jugó con el DNI con su nombre anterior u fue hasta hace un mes y medio, que le llegó la nueva documentación con el nombre que se corresponde con su género autopercibido.

Julián estaba entrenando con el equipo del Deportivo Mainqué cuando sus compañeras le comentaron un rumor que cada vez era más fuerte: uno de los equipos a los que recientemente habían vencido iba a pedir los puntos porque Julián era un varón trans que estaba jugando en un torneo femenino.

“Les habíamos ganado bien el partido. Quisieron meterse conmigo porque decían que jugaba con mi DNI nuevo. Cuando mis compañeras se enteraron, me dijeron que querían que yo siguiera, que no me sintiera mal. Desde un principio me apoyaron y me ayudaron para que no me sintiera afuera”, relató.

EL FUERTE APOYO DE TODO SU EQUIPO

Luego de los rumores, Julián dudó y no se presentó en el siguiente partido porque no perjudicar al equipo. Sin embargo fueron sus compañeros y DT quienes la defendieron.

“Ese domingo jugábamos y cuando faltaban diez minutos para el partido, el DT y el presidente aparecieron fuera de mi casa. Me vinieron a buscar en auto para que no me perdiera el partido”, destacó con emoción el joven. Y agregó: “Desde que dije que me percibía varón siempre me ayudaron, nunca me hicieron sentir mal”.

Raúl Romero, presidente del Club Deportivo Mainqué, compartió el recuerdo de ese importante partido: “Particularmente en ese partido me llamo la atención que July no había llegado. Cuando le pregunté por él a Lore, la ayudante del DT, me dijo que no había venido para no perjudicar al club por un posible reclamo”.

“Ahí no lo dudé ni un momento: le dije a Lore que lo llamara, conseguí el auto de mi suegra y salí a buscarlo. La cara de felicidad que tenía y sus lágrimas de emoción son algo que no tiene precio. Es un gusto que forme parte de esta gran familia”, sostuvo el dirigente.

“Hubo una reunión con todos los directivos de la Liga Confluencia. La mayoría decía que no quería que yo jugara, pero el DT y el presidente dijeron que a ellos no les importaba, que nos sacaran los puntos, que yo iba a jugar porque era uno más del equipo”, relató el joven futbolista.