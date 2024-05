ZULMA LOBATO VIVE EL PEOR MOMENTO: SUFRIÓ UNA SALIDERA BANCARIA Y LOS LADRONES LA DEJARON CIEGA

Zulma Lobato sufrió un robo y los delincuentes aprovecharon el momento para arruinarle la salud. Así lo contó ella misma en un programa, donde detalló que perdió la visión del ojo derecho y necesita una enorme suma de dinero para recuperarla porque le tiraron gas pimienta.



“Me tengo que operar. Estoy casi ciega porque el otro día fui al banco a sacar plata y cuando salí de ahí el chorro que me robó no se conformó con eso”, dijo en el programa Ovejas Negras luego de que le sacaran 20 mil pesos.

Desesperada, la querida mediática apeló a la solidaridad de la gente para poder ingresar al quirófano lo antes posible. “La cirugía me sale como 5 millones de pesos y no los tengo. Entonces quisiera que me hagan nota a ver si la gente puede depositar en mi CBU”, concluyó compungida, pero esperanzada. Semanas atrás, Zulma había sido noticia por contar que no le alcanzaba la pensión para comprarse alimentos. “Muchas veces me voy a la cama sin comer. Como una vez al día”, se lamentó.

Zulma Lobato y los engaños que sufrió en los últimos meses

El año pasado, la querida mediática le contó a este medio que había invertido un poco de dinero en un curso curso de costura industrial, porque su deseo era ahorrar para comprarse un terreno en Mar del Plata, donde quiere pasar sus últimos años.

En la ciudad balnearia se encuentra Lautaro Reyes, su representante, que siempre la ayuda consiguiéndole presentaciones en boliches. En el día de su cumpleaños, por ejemplo, sus fans abonaron mil pesos para conocerla personalmente y sacarse una foto.

Con esta ayuda económica, Zulma logró solucionar algunos problemas y tener como una reina a Estrellita, su caniche. Pero todo eso quedó en el pasado, ya que actualmente no llega a fin de mes y a veces se acuesta sin comer.

Esta desesperante situación se suma a los disgustos que se llevó tiempo atrás. El primero fue con Wanda Nara. Todo sucedió luego de que una mujer la llamara haciéndose pasar por la empresaria, prometiéndole varias prendas de su vestidor que ya no usaba ni pensaba ponerse. Ella se había ilusionado porque jamás usó primeras marcas, pero todo se trató de una broma de mal gusto.

Cuando le advirtieron que fue un engaño, Zulma Lobato se puso muy mal. Y si bien tuvo una mínima esperanza de que la verdadera Wanda se comunicara, eso no ocurrió. A ese drama se le sumó el sueño frustrado con L-Gante, a quien esperaba conocer para grabar una canción juntos.