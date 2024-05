BECAS PROGRESAR: QUÉ HAGO SI NO COBRÉ EN MAYO 2024

Algunos beneficiarios pudieron no haber recibido el monto que pagó la Administración Nacional de Seguridad Social. ¿Qué hacer en ese caso?

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) comenzó la semana pasada a pagar a los beneficiarios de las Becas Progresar los montos correspondientes. Sin embargo, algunos reclamaron no haber recibido estos haberes. Esto puede deberse a que la aplicación no fue aprobada o que fue aceptada pero por algún error no se acreditó el pago.



En este contexto, se había estirado el plazo para la inscripción a este beneficio ya que se habían realizado modificaciones en los requisitos para aplicar a la prestación. Es por eso que el pasado jueves 23 de mayo habían comenzado a efectivizar los pagos.

Qué hacer si no cobré las Becas Progresar de ANSES



Para verificar si el trámite fue aprobado o no hay que ingresar a "Mi Anses". En caso de que sí haya sido aprobado y no se haya efectuado el pago, es necesario hacer un reclamo, que puede hacerse a través de la aplicación móvil, por llamado telefónico (número 130) a ANSES o hacer el reclamo en las mismas oficinas.