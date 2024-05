EXPENDEDORES DE GNC: "VAN A TENER QUE CERRAR TODAS LAS ESTACIONES"

Las estaciones de servicio del país podrían amanecer este miércoles sin GNC hasta el fin de semana por el desabastecimiento del combustible. Advierten que hubo un colapso en el consumo en mayo y no hay abastecimiento del combustible en todas las provincias del país.

El vicepresidente de Cámara de Expendedores de GNC, Oscar Olivero, detalló que “tenemos 3 días por delante sin GNC en todas las estaciones del país”. Detalló que hasta ayer faltaba GNC en algunas provincias y hoy ya va a ser en todas las estaciones del país”.

“Normalmente este faltante de gas sucede en junio o julio pero la situación está complicada. A la 1 de la mañana recibimos una comunicación de corte de GNC en todas las estaciones y van a tener que cerrar todas “, advirtió.

Detalló que "las interrumpibles ya tienen cortado el suministro y las que tienen contrato de gas permanente, van a tener que cerrar" y lamentó: "Esto no tiene una solución inmediata desde el punto de vista técnico".

El corte va a ser a lo ancho y largo de todo el país

Olivero detalló que "hoy no hay barcos, porque no hay barcos hasta junio. El barco volando no viene y no puede llegar en 24 horas”. En este sentido, advirtió que puede demorarse hasta 72 horas: “Cuando el barco llega se tiene que conectar en Escobar. Ese gas viene congelado y se hace en una planta de regacificación y se inyecta para suplir en los gasoductos la falta de presión".