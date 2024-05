MÁXIMO THOMSEN ROMPIÓ EL PACTO DE SILENCIO POR EL CRIMEN DE FERNANDO BÁEZ SOSA

Máximo Thomsen, uno de los condenados a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Báez Sosa en la puerta de un boliche de Villa Gesell en enero de 2020, negó haberle pegado patadas en la cabeza a Báez Sosa. "Yo no fui. Fue Ciro (Pertossi), pero se comprobó que esa patada no se da, no llega a impactar. Pero siempre dijeron que esa persona fui yo y yo claramente no era", dijo Thomsen.

"Yo solo me acuerdo que entré a tirar patadas. No tenía noción de lo que estaba haciendo. Sí sabía que me estaba metiendo en una pelea, en mi cabeza solo pasaba eso", dijo el rugbier en diálogo con Telenoche. Cuando el entrevistador le consultó por la confirmación de que su zapatilla era la que había dejado la huella en el cuerpo de Báez Sosa, respondió: "No recuerdo mucho. Yo solo me acuerdo que entré pateando. Cuando vi en el juicio que estaba mi zapatilla, dije 'sí, es mía'. Porque yo nunca me quiero esconder de lo que pasó, pero quiero que si somos culpables de algo nos culpen por lo que pasó, no por algo que dicen que pasó".

Y siguió: "Estuve ahí, participé, le pegué. Pero nunca quise que esto terminara así. Es difícil, porque también es un cargo de conciencia importante. Porque cuando uno no lo busca, no espera estas consecuencias. Es una persona igual que nosotros, con las mismas ideas, joven, y cargar con la conciencia de que fue por la culpa de nosotros, mía... Pero nadie lo quiso así".

Thomsen dio su versión sobre la noche del asesinato de Báez Sosa. Su relato comenzó adentro del boliche Le Brique, donde sembró dudas sobre el accionar de Matías Benicelli: "Yo estaba agarrado de la barra, de espaldas a la pista, y siento que alguien se me había caído encima. Y cuando me doy vuelta era Matías (Benicelli), que se estaba agarrando la cara. Le digo '¿qué te pasó?' y me dice 'me pegaron'. Al toque que me dice que le pegaron, lo agarra del cuello un seguridad, lo levanta y le digo 'por favor, bajalo que lo vas a matar'". Y acusó a Báez Sosa de haberle "pegado" a Benicelli.

"Yo nunca me peleé adentro del boliche", dijo Thomsen, y enfatizó: "A mí me pusieron como que yo me peleé adentro del boliche y yo nunca me peleé adentro del boliche". Afuera, el grupo de rugbiers protagonizó una pelea antes de volver a encontrarse con el grupo de Báez Sosa, según relató en la entrevista. "Inmediatamente que se terminan de pelear, me dicen 'ya fue, vamos'. Yo me doy vuelta y atino a cruzar la calle. Y cuando estoy cruzando escucho que había uno que le había pegado que le estaba haciendo burla y dice 'sí, es ese'. Veo que va corriendo un amigo, metiéndose en una ronda de ocho personas, y yo me metí. Después me enteré que había sido Fernando".

Ante este relato, el periodista le preguntó quién pegó la primera piña, y contestó: "Enzo (Comelli), porque era el que le había pegado a Matías. Le pegó y yo fui atrás a meterme en el grupo de personas. Siento que me pegan una piña en el mentón y empiezo a tirar patadas al aire. Después me enteré que yo sí le había pegado a Fernando. Y es algo que pasó, y yo no me voy a esconder de algo que pasó".