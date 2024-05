UNA CANTANTE SE CASÓ CON UN FANTASMA, SE SEPARÓ Y AHORA ADOPTÓ A UN PAYASO ENDEMONIADO

Esta insólita historia comenzó en el año 2022, cuando la cantante conocida como Brocarde se casó con un fantasma de un soldado victoriano llamado Edwardo. Aunque la historia de amor no duró mucho, ya que por una finalidad la pareja se separó. Ahora, la artista adoptó un payaso que asegura "está poseído".

La cantante de 40 años, se casó en el 2022 con Edwardo, un fantasma victoriano. La breve ceremonia fue grabada y el video compartido en la cuenta oficial de Brocarde y en su canal de YouTube. Aunque la feliz pareja no duró mucho, ya que con el tiempo ella comenzó a conocer la verdadera personalidad de Edwardo: "Después de nuestra reunión inicial, Edwardo poco a poco me reveló más sobre sí mismo", expresó.

Después de varios meses y a menos de un año de su casamiento, la artista oriunda de Oxfordshire decidió separarse del fantasma, tras acusarlo de engañarla. Eso no es todo, sino que Edwardo se volvió más intenso y llegó acosarla: "Pensé que había comenzado un nuevo capítulo de mi vida libre de fantasmas", aseguró la cantante en el 2023, antes de darse cuenta que su expareja no se había retirado de su vida de forma permanente.

Aunque esta peculiar historia no termina, sino que tiempo después Brocarde se cruzó con un payaso que conoció en un "Clown Motel" en Nevada Estados Unidos, mientras grababa unos episodios para un piloto de un programa paranormal. En diálogo con el New York Post, la mujer explicó que "su presencia ha sido muy manejable estos días y solo lo veo de vez en cuando, aunque no le gusta el payaso, lo mira y sigo encontrando al payaso junto a la puerta, sutilmente no es el punto fuerte de Edwardo".

También aclaró que no tiene intención de casarse con el payaso: "Él no tiene nada de qué preocuparse, ya que no tengo intención de casarme con un fantasma payaso, aunque eso sería divertido. El payaso está aquí sólo con fines de investigación y definitivamente no necesito meterme en un triángulo amoroso paranormal".