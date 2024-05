AXEL KICILLOF HABLÓ POR PRIMERA VEZ SOBRE LA DENUNCIA CONTRA FERNANDO ESPINOZA POR ABUSO SEXUAL

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, habló por primera vez sobre la denuncia por abuso sexual contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, tras la polémica que se generó por un acto que compartieron juntos esta semana.



“Yo dejo actuar a la Justicia. No sé obviamente cuál es la situación de cada uno de los que están en su faz, digamos... lo que es privado y lo que es personal. Somos la única provincia que tiene ministerio de las Mujeres, de Género. Mi posición en eso es muy clara. Lo que yo digo es que si voy o no voy... no estoy sacando un fallo judicial porque no es mi función”, dijo Kicillof este viernes a medios locales tras participar de una actividad de gobierno en la localidad de Coronel Pringles.

El mandatario provincial había quedado envuelto en críticas por mostrarse junto a Espinoza durante un acto por la entrega de patrulleros. Fue el último martes, horas después de darse a conocer la noticia del procesamiento del intendente matancero.

Espinoza fue procesado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°31 por abuso sexual simple e imputado por “desobediencia”, ya que habría violado la prohibición de acercamiento que tenía con la denunciante, su exsecretaria privada Melody Rakauskas.

Rakauskas denunció al jefe comunal de La Matanza de abuso sexual el 3 de junio de 2021 ante la Oficina de Violencia Doméstica. A partir de entonces, la causa empezó a ser investigada por la UFIJ N°8, a cargo de Alejandra María Núñez, y esta semana tuvo importantes avances. Si bien se resolvió que Espinoza continúe el proceso en libertad, la jueza María Fabiana Galletti lo procesó y le trabó un embargo por $1.500.000.

Tras darse a conocer el procesamiento, Espinoza se defendió y aseguró que “se trata de una mentira armada”. Lo hizo a través de un comunicado emitido por la oficina de prensa de La Matanza. El jefe comunal planteó que “la denuncia es absolutamente falsa” y argumenta que hubo dos pedidos de sobreseimientos por parte de la fiscalía.

“Para que quede claro: nunca sucedieron ninguno de los hechos denunciados bajo ningún concepto. Se trata de una mentira armada. Dejemos actuar a la Justicia”, dice el texto del municipio.

En paralelo, la oposición local pidió que Espinoza se tome licencia del cargo público, pero el intento se frustró al no alcanzar los dos tercios de los votos en el Concejo Deliberante. La iniciativa fue propuesta por Juntos por el Cambio, pero ahora deberá discutirse en comisiones para, luego llegar al recinto. El dato clave es que el oficialismo cuenta con 13 concejales sobre los 24 del cuerpo.

Este jueves, el colectivo Actrices Argentinas apuntó contra Espinoza: “Nos preguntamos si un hombre procesado por abuso sexual va a seguir ocupando el cargo de Intendente del municipio más grande de PBA”. Y le exigieron a Kicillof que “rompa el silencio sobre el tema”.