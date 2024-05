UN RECONOCIDO ATLETA CIEGO CORRERÁ LA MEDIA MARATÓN NEW BALANCE

Además de la competencia, los recorridos y la fiesta que se llevará a cabo el domingo 26 de mayo en Salta, la Media Maratón New Balance ofrece historias de vida increíbles, como es la de Martín Kremenchuzky, quien es ciego hace 16 años y participó de manera triunfante en varios maratones y medios maratones.

Martín llegó hoy a la ciudad y trajo consigo una historia de superación conmovedora.

Padece una enfermedad genética denominada Síndrome de Usher que produce hipoacusia y pérdida gradual de la visión. Tiene 50 años y perdió totalmente la visión a los 34, a pesar de eso, supo reponerse convirtiéndose en un deportista de élite. Su próximo desafío es la Media Maratón de Salta, en donde correrá acompañado de Ezequiel Barraguirre, presidente de la Agencia Salta Deportes.

Para conocerse y con el objetivo de realizar una gran performance, entrenaron hoy en Campo de la Cruz, en donde Martín, mientras corrían un poco, le dio una serie de indicaciones para poder coordinar mejor a la hora de la carrera.

«Estoy muy contento de estar acá, hace poco me operaron y esta será mi primera carrera postoperatorio. Vengo a pasarla bien y con muchísimas ganas de divertirme. Mi objetivo es llegar a la meta”, dijo entusiasmado Kremenchuzky.

Por su parte, Barraguirre se mostró ilusionado con la posibilidad de correr la maratón de una manera particular. «Para mí es una experiencia nueva y bastante imponente, ya que Martín es una celebridad en el mundo del deporte. Espero poder acompañarlo para que él cumpla con su objetivo», comentó.

El destacado atleta realizó 8 maratones (New York, Buenos Aires en 4 oportunidades, Londres, Rosario y Chubut). Su mejor marca fue 3h21m, y cabe destacar que ganó 2 veces Bs. As. 2013/15, Rosario 2012 y Chubut 2011.

Compitió en más de 50 medio maratones como Bs. As., Rio de Janeiro, Asunción, Santiago de Chile, Montevideo, Rosario, Mar del Plata, México, Córdoba y Entre Ríos. Su mejor marca es de 1h33m y no solo logró siempre hacer podio en su categoría, sino que ganó el medio Maratón de Bs. As. por 6 años consecutivos.