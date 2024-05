LAUTARO MARTÍNEZ LANZÓ UNA DESAFIANTE FRASE TRAS SER COMPARADO CON HAALAND Y MBAPPÉ

En la previa del arranque de la Copa América, Lautaro Martínez estuvo de festejo e ilusiona a todos en la Selección argentina. El delantero fue clave en el Inter que ganó la Serie A y agrandó su figura a nivel internacional. Por eso, en una entrevista, dejó una frase en la que se ubicó “en la misma mesa” que los goleadores más importantes del mundo.

En esta temporada, Lautaro anotó 27 goles y dio siete asistencias en 44 partidos con el Inter. Además, 24 de esos tantos los hizo en Serie A para poder salir campeones.

Este martes, en diálogo con la Gazzetta dello Sport, medio reconocido en Italia, le hicieron una pregunta punzante y el delantero argentino no dudó en contestar. “¿Si me siento al mismo nivel que Mbappé, Haaland, Lewandowski y Kane? Sí, no tengo nada que envidiar, los números y los trofeos lo dicen. Algunos de ellos han ganado menos que yo”, aseguró con firmeza.

Y agregó: “Tengo que seguir trabajando responsablemente, como me enseñó mi padre, pero puedo sentarme en la misma mesa que todos estos grandes”.

En el conteo de goles, Mbappé, Haaland y Harry Kane quedarían por encima del Toro, aunque todos jugaron más partidos en la temporada. En cuanto a títulos, Lautaro se consagró en la Serie A y en la Supercopa, y el único que logró superarlo fue el noruego con tres títulos, mientras que el francés lo igualó con dos trofeos.

Lautaro Martínez anticipó su renovación con el Inter

Lautaro Martínez es un ídolo de la hinchada del Inter. El ex-Racing es uno de los estandartes del equipo y figura indiscutida para el club. Por eso, a pesar de que su contrato termina en junio de 2026 ya se habla de renovación.

Para llevar tranquilidad a los hinchas del Neroazzurro, el delantero argentino dejó en claro que este trámite está muy avanzado. “El acuerdo está cerca, me gustaría cerrarlo antes de la Copa América. Mi familia y yo estamos muy unidos con Milán”, aseguró.