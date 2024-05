CONTÓ EN LA ESCUELA QUE SU MAMÁ ERA AGREDIDA Y AHORA LA PAREJA ESTARÁ EN PRISIÓN 3 AÑOS

Una mujer radicó denuncia en contra de su expareja, con quien mantuvo una relación de 16 años durante los cuales tuvieron dos hijos. Agregó antes de comenzar su relato que se encuentra separada del hombre desde hace cerca de tres años, y que en una oportunidad estuvo detenido y condenado por hechos de violencia. Aclaró que tiene medidas de prohibición de acercamiento y de ejercer actos de violencia

Hace dos años, el hombre salió de la cárcel y no tenía lugar donde quedarse, por lo que la mujer lo recibió en su casa. No habían tenido más problemas hasta una semana antes de la denuncia, que fue cuando nuevamente comenzó a insultarla, amenazarla de muerte y golpearla con un cable, aunque por esos hechos no lo denunció.

El 9 de abril pasado, el acusado volvió a las 10 de la mañana a su domicilio en el barrio Sarmiento. Estaba malhumorado y comenzó a gritarle a su hijo sin ningún motivo, y hasta le impidió que vaya a la escuela. Cuando escuchó los gritos, la mujer intervino para defender a su hijo, y el hombre intentó agredirla a ella.

Ante esta situación, ella hizo el intento de acompañar al menor a la escuela, como hace todos los días, pero él no la dejó salir de su casa, por lo que el niño se fue solo. En tanto, el hombre continuaba con sus amenazas.

Una hora y media más tarde recibió una llamada de la maestra de su hijo, que la citaba a la escuela. Allí se enteró que el niño llegó con mucho miedo al establecimiento, y había advertido a los directivos de lo que estaba sucediendo en su casa, agregando que tenía miedo de que su padre agreda a su mamá, por lo que llamaron a la policía.

En un móvil policial se dirigieron a la casa de la mujer, que les permitió el acceso para poder detener al imputado. Para terminar su denuncia, dijo que siente mucho temor de que su expareja se desquite contra ella o sus hijos por esta nueva detención. Agregó que su otro hijo no estudia por cuanto su padre no se lo permite.

Cuando amplió la denuncia, la mujer contó que el 30 de marzo pasado, cerca de las 11 y media de la noche, ya la había agredido dentro de su casa, cuando se encontraban solos con su hijo más pequeño, y agregó que desconoce si es que los vecinos vieron o escucharon algo de lo que pasaba, aunque ella gritaba que no le pegue. En esa ocasión no llamó a la policía ni radicó denuncia, ya que la tenía amenazada.

Durante la audiencia, las partes llegaron a un acuerdo de juicio abreviado, por lo que el juez lo condenó a la pena de nueve meses de prisión efectiva por ser autor del delitos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja y el género, amenazas y desobediencia judicial (dos hechos) en concurso real.

Atento a que tenía una condena de cumplimiento condicional que había sido dictada con anterioridad y que aún se encontraba vigente, el juez ordenó unificar ambas y le impuso la pena única de tres años y nueve meses de prisión de ejecución efectiva.

Será inscripto en el Banco de Datos Genéticos Nacional, y será trasladado a la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas, donde continuará detenido hasta cumplir su condena, que vence el 19 de octubre de 2027.

En el mismo fallo, el hombre fue sobreseído de manera parcial del delito de privación ilegitima de la libertad agravada por el que había llegado acusado, teniendo en cuenta que el hecho no encuadra en ninguna figura penal.