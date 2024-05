HACKEARON AL BANCO SANTANDER Y ALERTAN POR UN "ACCESO NO AUTORIZADO"

El Banco Santander ha denunciado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que ha sufrido "un acceso no autorizado a una base de datos" que contenía información de sus clientes de España, Chile y Uruguay.

Por el momento, la entidad bancaria no ha detallado cuántos clientes se vieron afectados o qué tipo de datos han sido hackeados. No obstante, afirma que entre ellos no hay contraseñas.

Hackeo al Banco Santander: los detalles del comunicado

"Tras la investigación llevada a cabo, podemos confirmar que se ha accedido a información de clientes de Santander Chile, España y Uruguay, y de todos los empleados y algunos exempleados del grupo", añade la entidad.

En el resto de mercados y negocios de la entidad no hay datos de clientes afectados.

Según ha explicado el banco, en la citada base de datos "no hay información transaccional ni credenciales de acceso o contraseñas de banca por internet que permitan operar con el banco".

"Las operaciones y los sistemas de Santander no están afectados y los clientes pueden seguir operando con seguridad", detalla.

"Lamentamos la situación y estamos informando proactivamente a los clientes y empleados directamente afectados. Hemos notificado oportunamente a reguladores y fuerzas de seguridad, y continuaremos colaborando con ello".