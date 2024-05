EL IPSS CANCELÓ LA DEUDA Y SE LEVANTA LA MEDIDA DE SUSPENSIÓN DEL CRÉDITO

Ante las publicaciones efectuadas por el IPSS., el Círculo Médico de Salta informa:

a.- El reconocimiento efectuado de falta de pago solo por 72 horas en la publicación, evidencia la mendacidad de las afirmaciones efectuadas por el IPSS, pues claro resulta que la Obra Social Provincial se encontraba en mora en el pago de las prestaciones.-

b.- El CMS actuó conforme las facultades contractuales y legales, habiendo realizado las intimaciones extrajudiciales con los apercibimientos de rigor, motivando que el día Viernes 10 del corriente a hs. ….. la Obra Social abonara las prestaciones reclamadas, siendo éste y no otro por el que no se formalizará el corte de crédito.-

c.- En consecuencia de los precedentemente expuesto, negamos terminantemente que la actuación del CMS haya sido intempestiva e irracional, pues se mantuvieron reuniones previas con las Autoridades del IPSS, no solo por la falta de pago, sino porque no adecúan los honorarios prestacionales a valores dignos, olvidando que los mismos tienen carácter alimentario para los galenos.-

d.- Llama la atención la calificación de insensible efectuada a las Autoridades del CMS y sus asociados, médicos que prestaron servicios durante toda la pandemia COVID 19 sin ningún tipo de mengua en sus esfuerzos, arriesgando su propia salud en post de los beneficiarios de la Obra Social Provincial, esfuerzo que dura hasta la actualidad, pero nunca obtuvo el reconocimiento de las Autoridades Provinciales y específicamente del IPSS en cuanto a los valores prestacionales. La crisis económica golpea a todos por igual y en forma directa a los médicos prestadores quienes no vieron actualizados sus honorarios al ritmo inflacionario a pesar de los constantes reclamos realizados. Surge en consecuencia, que la insensibilidad es del Organismo Estatal y no de nuestra parte.-

e.- Esta Institución dio acabadas muestras de diálogo constante con la Obra Social Provincial, de hecho que se efectuaron acuerdos de trabajo, que fueron luego incumplidos por las Autoridades del IPSS. En lo referente al reconocimiento de pago de honorarios dignos, siempre se obtuvo negativas basadas exclusivamente en razones económicas – financieras en total desprecio al esfuerzo realizado por parte de los médicos asociados en pos de los beneficiarios de esa Entidad.-

f.- Asimismo se mantendrá el estado de alerta hasta tanto el IPSS reconozca los valores prestacionales mínimos que garanticen la dignidad del trabajo médico.-