EL GOBIERNO CONDENÓ LAS AMENAZAS DE LOS GREMIOS AERONÁUTICOS CONTRA LOS SENADORES QUE APOYAN LA LEY BASES

El Gobierno condenó las amenazas del líder de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, que advirtió que escracharán a los senadores que voten a favor de la Ley Bases, cuando viajen por Aerolíneas Argentinas. Justamente el proyecto, que tiene media sanción de Diputados, incluye la habilitación al Gobierno para privatizar la aerolínea de bandera.



Adorni planteó: “Las amenazas me parece que son de otros tiempos, de una Argentina que ya nadie quiere, que la mayoría no votó, nos tenemos que dejar de hinchar con esto, más hablando de una empresa pública, de Aerolíneas, teniendo en cuenta que muchos argentinos sostienen a la compañía a través del pago de impuestos, y que jamás viajaron en un avión y probablemente no puedan hacerlo”.

El vocero presidencial consideró que las amenazas que hicieron desde APA son “parte del delirio que se vive en el país” y reclamó “condenar el escrache”: “Es una práctica que tiene que desaparecer, no sé si entienden bien cómo funciona una república, con los tres poderes que funcionan de manera independiente, uno de ellos es el Legislativo, la Ley Bases tiene media sanción en Diputados, la discutirán senadores, tenemos que limitarnos a seguir que pasa en el Senado”.

Adorni planteó: “Hay que tener mucho más respeto por los argentinos, por el contribuyente, y dejar de amenazar a un poder que me parece que bastante desprestigiado está, y es un buen momento para dejar que se reivindique, el proyecto lo que hace es desregular, darle más libertad a la gente, e intentar tener una Argentina distinta, que no se hace amenazando, parando, escrachando”, en declaraciones a Delta FM.

Las amenazas de aeronáuticos de escrache a los senadores que apoyen la Ley Bases y viajen por AA

Llano hizo las amenazas durante una asamblea de sindicatos de transporte en el Aeroparque Jorge Newbery en rechazo a la Ley Bases y a la restitución del impuesto a las Ganancias: “Hay que hacerle sentir presión a los senadores. A los compañeros que lo están haciendo también en el interior. Le pedimos a los compañeros de Ezeiza y de Aeroparque que hagan lo mismo. Vamos a explicarles a los pasajeros con quien están viajando cada vez que viaje un senador de estos, que está traicionando los mandatos populares”.

El jefe de APA advirtió: “Estamos diciéndole a los senadores que están votando contra sus propios intereses, están votando para que las provincias dejen de tener vuelos de Aerolíneas (Argentinas) día a día, los cinco gremios aeronáuticos estamos juntos en esta pelea, que es la defensa de Aerolíneas Argentinas e Intercargo, amenazadas por la privatización. Amenazadas por la privatización que ya fracasó en los ‘90, que ya fracasó en el 2001. Y estos irresponsables pretenden volver con una historia pasada y oscura que dejó a las empresas en la ruina”.