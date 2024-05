DESDE LA FERIA DEL LIBRO REVELARON QUE EL GOBIERNO PIDIÓ CINCO MIL ENTRADAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE JAVIER MILEI

El presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, se refirió a la ausencia confirmada del máximo mandatario Javier Milei en la Feria del Libro, luego de denunciar que iban a "sabotear" o atentar contra la actividad planeada en la presentación de su nuevo escrito. En la entrevista dio detalles sobre las negociaciones con su entorno y contó que se presentaron en el predio para analizar cuestiones de seguridad. "Fue una reunión muy amena, nos pusimos de acuerdo en todo. No había ninguna razón para que dijeran que no iban a venir... O quizás hay una. Ellos nos pidieron 5.000 entradas gratuitas y les dijimos que no teníamos esa facultad, es una cifra muy importante desde el punto de vista económico", apuntó en declaraciones radiales.

"Nos tiene acostumbrados, aunque tenemos que tratar de no naturalizar estas cosas, de que el presidente cuando se escuchan voces disonantes, gente que no está de acuerdo con las políticas del Gobierno, en general se producen estos ataques verbales, esta denostación, de acusarnos de un sabotaje kirchnerista. Son todas cosas que son inexistentes desde todo punto de vista. Nada mejor para la Feria del Libro, que la presencia del Presidente de la Nación presentando un libro con sus seguidores como ocurrió en libros anteriores", manifestó el titular de la Fundación en diálogo con Re FM 107.3.

A su vez, Vaccaro explicó cómo fueron las reuniones para la presentación de su libro y la sorpresa que les generó conocer -a través de los medios, en la entrevista del pasado miércoles con El Observador- que no asistiría. "El día martes, cerca del mediodía, se hicieron presentes unas 25 personas representando a la Secretaría General de la Presidencia y a la Casa Militar, para la custodia personal del Presidente en la feria. Para ver los detalles in situ. Nos pusimos de acuerdo en absolutamente todos los detalles que hacen a la seguridad del presidente y de la gente que va a concurrir, hubo armonía. No había ninguna razón para suspender, ni siquiera desacuerdos en detalles", apuntó.