"NO SOY, NO FUI Y NO SERÉ UN TÍTERE": LA RESPUESTA DE ALBERTO FERNÁNDEZ A JAVIER MILEI

El expresidente Alberto Fernández se manifestó en redes después de que Javier Milei lo llamara "títere" en medio de un discurso.

“Si el presidente se refirió a mí llamándome ‘títere’ quiero decirle que no lo soy, no lo fui, ni lo seré. También debe saber que mi perro no me aconseja (y está vivo), que las ‘fuerzas del cielo’ no me mandan señales y que mis acciones y reacciones son el resultado de la reflexión y no de alteraciones psicológicas“, afirmó Fernández en el inicio del texto.

Para poner en contexto, Milei en su disertación señaló: “¿Lo escucharon lo del títere? Fue increíble, diciendo: ‘Ay, que ajuste insignificante’. Dejó un déficit de más de 5 puntos del PBI. Nosotros lo llevamos a 0,2 positivos, y si lo llevan en términos anualizados, hicimos un ajuste de 7 puntos del PBI. Y el caradura dice ‘resultado insignificante’”.

Como consecuencia, Fernández continuo: “Entendiendo que se ha referido a un video que subí a las redes en el que se señalaba quienes ‘se beneficiaron del modelo empobrecedor del pasado’, debo decir que temo que el presidente se siga informando por Jumbo bot”.

“El programa acordado con el FMI establecía que en 2023 el Estado Nacional debía reflejar un déficit de 1,9%. Finalmente, como consecuencia de la sequía y sus efectos sobre la economía, el déficit fiscal fue del 2,7%. Esto significa que el desvío sobre el programa fue del 0,8 pp”, explicó.