“ME SIENTO ORGULLOSO Y ALIVIADO”: EL TESTIMONIO DEL PERIODISTA DE ROSARIO QUE DENUNCIÓ A SU TÍO POR ABUSO

Tras el duro relato de abuso intrafamiliar que el periodista rosarino Juan Pedro Aleart decidió contar al aire, el conductor habló este viernes en exclusiva con TN y destacó que se siente “orgulloso de haber dado este paso importantísimo para el camino de sanación”, en referencia a su capacidad de poner en palabras el grave episodio de violencia que debió atravesar.



“Estoy viviendo un momento de alivio y de calma. Por momentos también me siento conmovido porque recibo muchos mensajes de cariño. Ojalá que contar esto que me tocó atravesar ayude a muchas personas que fueron o son abusadas y no se animan a denunciar”, expresó Aleart.

El periodista que está al frente del noticiero del mediodía emitido por el canal El Tres de Rosario contó que vive un proceso largo y difícil de recuperación y agradeció a su familia y a su terapeuta. Después, enfatizó: “Siendo una figura pública me siento orgulloso y aliviado por haber hablado”.

Este jueves, el periodista arrancó su programa explicando el motivo por el cual se separó de su padre, a quien describió como un “manipulador, violento y abusador”. El periodista hizo un llamado de reflexión y pidió que las víctimas denuncien. “El silencio es el mejor amigo de los abusadores”, expresó.

“Ha sido extremadamente difícil para mí llegar hasta acá y poder contar lo que voy a contar. Hace una década aproximadamente tomé la decisión de alejarme de mi padre y de mi familia paterna. Había cosas que no me gustaban, que me hacían muy mal”, confió.

“En una casa donde mi madre también era víctima, pero a la vez cómplice, un tío, en el que yo confiaba, aprovechó el contexto de vulnerabilidad y abusó de mí desde los seis años. Mis padres no hicieron nada. A esta persona, fue a la primera persona que denuncié. Fue difícil, pero lo hice”, contó.