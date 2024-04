MILEI ASCENDIÓ A ADORNI Y LE AUMENTÓ EL SUELDO A $ 5 MILLONES

“En virtud de la particular naturaleza de las tareas asignadas a dicha Subsecretaría, vinculada directamente con el accionar del señor Presidente de la Nación, resulta conveniente asignar a su titular rango y jerarquía de Secretario de Estado”, dice el decreto firmado por Milei y el jefe de Gabinete Nicolás Posse.

Así, para Adorni no hay solo un cambio de escalón en la jerarquía gubernamental sino que eso vendrá acompañado de un aumento de su sueldo. Ahora el encargado de explicar ante la prensa las medidas oficiales vía fake news y “fuentes” nada confiables como bots de redes sociales pasará a cobrara nada menos que $ 5 millones por mes.

Dijeron que venían a terminar con la “casta” política, pero no sólo están muy lejos de hacerlo sino que cada día se demuestra más su pertenencia total a esa casta. Ya lo hicieron cuando con otro decreto Milei y su Gabinete se aumentaron los sueldos, ya de por sí millonarios. El escándalo se hizo público y el mismo Presidente debió retroceder en chancletas, anulando ese aumento. Otro tanto pasó en el Congreso por decisión de Martín Menem y Victoria Villarruel (que también debieron retrotraer).

Y ni hablar de Adorni, quien logró conchabar a su propio hermano en un alto puesto del Estado. Todo ello en medio de un brutal ajuste y recortes presupuestarios, que afectan directamente los ingresos de la clase trabajadora y los sectores populares, las jubilaciones, la salud y la educación públicas y demás áreas sensibles de la vida cotidiana de la sociedad. Políticas que no hacen más que beneficiar a los mismos ganadores de siempre: las corporaciones económicas nacionales y multinacionales y sus gerenciadores del Estado.

Queda claro que la “casta” no sólo no tiene miedo con La Libertad Avanza, sino que no deja de festejar con cada nueva medida del Gobierno. Hay que enfrentarlos, en las calles y en cada lugar de trabajo y estudio, poniendo toda las fuerzas populares al servicio de combatirlos hasta vencerlos.