LA LOCOMOTORA OLIVERAS SE UNE AL MINISTERIO DE SEGURIDAD

La reconocida boxeadora Alejandra "Locomotora" Oliveras fue contratada por la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para desempeñarse en la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos.



Según fuentes del Ministerio, Oliveras liderará el programa "Cuidar el Juego", diseñado para proporcionar herramientas a las asociaciones deportivas en la formación de competencias sociales y emocionales, con el objetivo de prevenir la violencia en ligas infantiles y juveniles. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y otros líderes deportivos

La elección de Oliveras se fundamenta en su destacado trabajo previo con jóvenes, alentándolos a involucrarse en el deporte como una alternativa positiva a las actividades callejeras. Su experiencia como seis veces campeona mundial de boxeo en diversas categorías y su labor posterior como coach motivacional en redes sociales la han posicionado como una figura idónea para esta tarea.



Originaria de la provincia de Jujuy, Alejandra "Locomotora" Oliveras dejó una huella imborrable en el mundo del boxeo, conquistando seis títulos mundiales y estableciendo récords Guinness. Tras su retiro, se ha dedicado a inspirar a otros a través de charlas motivacionales y acciones solidarias en comunidades desfavorecidas.

"Me siento reconocida por la gente todo el tiempo, porque por las charlas viajo por todo el país y la gente me quiere, me abraza porque yo les doy fuerza", expresó Oliveras, cuyo mensaje de superación resuena en aquellos que buscan enfrentar los desafíos de la vida.