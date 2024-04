BOCA SE JUEGA LA CLASIFICACIÓN A CUARTOS DE LA COPA DE LA LIGA ANTE GODOY CRUZ EN LA BOMBONERA

Boca enfrentará a Godoy Cruz este martes desde las 19.30 en la Bombonera, por la fecha 14 de la zona B de la Copa de la Liga. El Xeneize buscará la clasificación a los cuartos de final: si gana consigue el objetivo y si empata tiene una chance mínima de pasar de ronda, aunque dependerá de otros resultados. El encuentro contará con arbitraje de Leandro Rey Hilfer en campo y Juan Pafundi en el VAR y tendrá transmisión de TNT Sports.

El equipo de Diego Martínez viene de perder ante Estudiantes por 1-0 como visitante, sin embargo definirá su futuro como local dependiendo de sí mismo. Si gana, se clasifica, mientras que si empata necesita que Racing pierda ante Belgrano y que Defensa y Justicia y Newell’s empaten, o que la Lepra pierda y que Lanús caiga ante el Pincha. De esta manera, el equipo de La Ribera quedaría en el cuarto lugar de la tabla.

Las bajas de Boca vs. Godoy Cruz por la Copa de la Liga

Boca tiene varias bajas para este duelo ante el Tomba: Nicolás Valentini estará ausente porque todavía no renovó su contrato, Lautaro Blanco está suspendido, Ezequiel Bullaude y Norberto Briasco no estarán por cuestiones futbolísticas y Javi García, Aaron Anselmino, Mauricio Benítez y Exequiel Zeballos se ausentarán por lesión.