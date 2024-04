JEY MAMMÓN PERDIÓ EL JUICIO CONTRA LUCAS BENVENUTO POR CALUMNIAS E INJURIAS

Ya ha pasado un tiempo desde las acusaciones a Jey Mammón, por causa de abuso de menor, que llevaron a que el músico tome acción legal contra Lucas Benvenuto. Recientemente, Mammón perdió el juicio ya que la justicia encontró que el joven denunciado “no mintió”.

La querella que inició el humorista contaba con 43 páginas y testigos, además de estar encabezada por el abogado Javier Baños, del estudio de Fernando Burlando. Uno de los principales argumentos de la ofensiva judicial era que el objetivo de Benvenuto consistía en manchar la imagen pública del cantante.

“Yo no violé. Yo no abusé. Yo no drogué a ninguna persona, jamás, nunca en mi vida. No lo hice. Ni lo haría. Ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años”, informó la personalidad televisiva en su defensa.

Jey Mammón declaró que los dichos del muchacho eran “carentes de verosimilitud y sin sustento fáctico”, pero la justicia no falló a su favor.