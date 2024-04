LA DEFENSA DEL ARZOBISPO CARGNELLO APELARÁ LA SENTENCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO

El abogado defensor del Monseñor Mario Antonio Cargnello anunció que presentará una apelación contra la condena por violencia de género emitida en su contra.

"Estamos frente a un proceso completamente viciado en el cual se han incumplido las normativas básicas establecidas para casos de género. Consideramos que la sentencia excede las facultades otorgadas a la señora jueza Cáceres Moreno, lo que claramente constituye un incumplimiento de sus deberes", declaró Romani, haciendo hincapié en la falta de cumplimiento de la ley 7888.

El abogado sostiene que estos errores demuestran que el proceso no fue justo ni legal. "Incluso considero que hubo prejuzgamiento desde el inicio del caso, así como una marcada falta de respeto por parte de la magistrada hacia la máxima autoridad de la Iglesia en la Provincia de Salta, algo que no ocurrió con el resto de los involucrados en este proceso", agregó ante los colegas de Nuevo Diario Salta.

Romani afirmó que "la situación claramente no fue agradable, ya que se transmitió de manera tendenciosa lo ocurrido en el proceso. Se instaló públicamente que Monseñor fue condenado por violencia, lo cual no es cierto, dado que estos juzgados no tienen facultad para condenar ni para investigar la verdad de los hechos, especialmente considerando que nos encontramos ante la Justicia Civil y no Penal".