ENCONTRARON SIN VIDA A UN HOMBRE EN SITUACIÓN DE CALLE: "NO ERA DE LA ZONA"

Esta mañana la policía se estuvo presente en un canal afluente de río Arenales, en donde encontraron un cuerpo sin vida de un hombre de más de 40 años.

Justo debajo del puente que une Costanera con Unidad se podía observar el cuerpo aparentemente ya sin vida, Los vecinos fueron quienes dieron el aviso a la policía.

De acuerdo al testimonio de una de las vecinas, suelen tirar basura en el canal, hoy no fue la excepción. "Esta mañana salimos de mi casa y vimos a una pareja tirar basura. Ellos vieron el cuerpo y les dijimos que llamen a la policía. Un compañero pasó en la madrugada y dijo que no vio nada. No escuchamos ningún ruido extraño. Ladraban muchos los perros. No lo conocíamos en la zona. Un hombre mayor de 40 años".